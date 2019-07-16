婚禮空櫈放離世祖母照片　祖父相片前獨坐吃飯　孤獨身影令人心酸

婚禮是快樂時刻，不過如果最心愛的人不在身邊一同分享，是一件令人難過又遺憾的事。美國女子莎拉（Sahrah Elswick）在自己婚禮上特別放了一張空椅子，上面貼滿了自己和丈夫生命中最重要的人的照片，當中包括她已過世的祖母。就在她和賓客吃飯時，突然看到祖父獨自一人坐在那張椅子前面，和祖母的照片一起吃飯，看到爺爺孤獨的背影讓她不禁落下淚來。

祖父獨自一人坐在那張椅子前面，和祖母的照片一起吃飯。（Sahrah Elswick twitter圖片）

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美國西維吉尼亞州（State of West Virginia）的新娘莎拉本月6日舉行婚禮，而莎拉的祖母芭芭拉已在2017年5月因病去世，為了紀念深愛的祖母，她決定讓祖母「見證」她結婚的重要日子，莎拉於是在婚禮中特別擺設了一張椅子，上面貼滿自己和丈夫已過世家人的照片，包括她的祖母芭芭拉，並寫上「我們知道如果天堂沒有那麼遙遠，你們今天應該都會在這裏。」

莎拉在自己婚禮上特別放了一張空椅子，上面貼滿了自己和丈夫生命中最重要的人的照片，當中包括她已過世的祖母。（Sahrah Elswick twitter圖片）

婚禮儀式之後，當莎拉和前來祝賀的賓客一起吃飯、聊天時，莎拉無意間看到祖父比利（Billy Gray）一個人坐在椅子前默默吃飯，面對着已離世的祖母照片。這個畫面讓她淚流滿面，更表示「我的心都碎了，他們之間的愛是如此純潔且長久。」

莎拉將祖父的背影拍下，並在twitter上分享，感動了很多網民。不少網民紛紛表示「好深情的老爺爺」、「爺爺是這世上最棒的男人」、「希望你能擁有一段幸福美滿的婚姻，就像你的祖父母一樣」。

（綜合）