婚禮重演人生不同階段感謝父母　日本廣告感動網民　結局仲驚喜

婚禮除了是分享喜悅，亦是感謝父母養育之恩的好時機。facebook專頁「廣告裁判」分享了一段日本感人廣告，當中新郎和新娘安排一群臨時演員，演繹小時候的自己，還原童年、反叛期的時刻，把想對父母說的話說出來，讓不少網民感動落淚，不過廣告的結局卻讓人哭笑不得。

首先，由一個手拿捕蟲網的男孩登場。（廣告裁判fb 影片截圖）

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在這段廣告一對新人正在舉行婚禮，新郎、新娘在結婚典禮上拿着麥克風致辭時，身後正放映兩人小時候的模樣，此時代表兩人不同年齡階段的角色逐個登場。

首先，由一個手拿捕蟲網的男孩登場，向新郎的爸爸說，很抱歉自己抓獨角仙時總是撈到爸爸的頭；接着，一個抱着熊公仔的女孩上前稱讚新娘的媽媽廚藝很好，並告訴新娘爸爸，每當目送他搭新幹線上班的身影總會覺得很寂寞。

到了兩人的青少年時期，一個理着平頭的男生拿着足球說，參加足球隊依舊常常失敗，一次自己輸了比賽，但爸爸卻哭得比自己還慘，跟他說「跌倒七次，要爬起來八次」。之後代表新娘少女時期，穿着高中制服的女生出場，當時新娘正處於反抗期，不去學校、常埋怨家人的叮嚀，但看到父親在警局為自己所做的事低頭道歉時，決心要重新以正經的態度過生活。

最後，一名穿着黑色西裝的青年跑到台上，拿出公司錄取信，向父母道謝。但他指成年後仍是十分失敗，掏出一瓶飲料，表示曾為此商品研發費盡心思，卻得不到任何正面評價，但當他想起了爸爸曾給予的鼓勵，於是努力研發了第二代的飲料產品。

扮演成年的新郎的演員，掏出一瓶飲料的作品，表示曾為此商品研發費盡心思，卻得不到任何正面評價。（廣告裁判fb 影片截圖）

嘉賓們和新郎新娘的父母都痛哭起來，青年將手上的成功的飲料遞交給代表新郎每個時期的臨時演員，新娘則哭着宣布，第二代的飲品登場，還說「如果一開始是這味道就好了」。原來，這段影片其實是飲品第二代Craft Boss Brown的廣告。

廣告前段感人，後段突然意想不到地宣傳產品，引來不少網民熱論，「覺得很感動」，亦有網民「看到結局時突然登愣」、「最感動的廣告都有神奇的收尾」，又笑言新娘最後找不到工作。