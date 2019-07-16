【不如做保安】獲五百元利巿　保安員問係咪派錯？　車主咁回應…

哪種職業的從業員最喜歡在農曆新年上班？相信誰都會想起屋苑保安員，皆因這段期間可以收取住客的利巿(即「利是」)，一些大型屋苑的保安員這段期間收入豐厚，形同出「雙糧」，甚至可達「三糧」。 從事保安多時的作家蕭浩在其著作《不如做保安》講述行業的苦與樂，談及自己曾在農曆新年期間，試過獲車主給予一封大利巿，其後發現竟是一封五百元大利巿。蕭浩想到自己不是經常駐守停車場，懷疑對方拿錯大額利巿，於是追上欲交回利巿，結果對方錯愕了一下，就叫他別客氣收下。這交收利巿的奇遇，隨即傳遍屋苑。

保安員在農曆新年期間經常收到利巿，如住客夠多和夠爽手，隨時等同出雙糧。圖為派利巿示意圖。（電影《回魂夜》劇照）

以下是《不如做保安》的內容節錄：

我的幾封非常紅包

那天是年初一，阿威放假，我和大長分配到停車場，晚上月租車漸漸回場，我和大長陸陸續續收到零零星星三五封紅包，大長又照例口出怨言：「我們不是正莊，車主大多不認識，幾個鐘頭下來，才得幾封，要是阿威在，一晚至少也可得一百幾十封，車主不好意思給一個不給另一個，站在他旁邊沾沾光也隨時比現在多幾倍。過幾天你當外圍，儘量去控制室站在3A38旁邊，她人緣好，紅包一定多，你站旁邊也會得益。」

保安作家蕭浩曾在一個並非經常駐守的停車場內，收到住客擺烏龍送出的500元大利是。圖為保安示意圖。（資料圖片／李瑩攝）

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這「逗利是」還可以沾旁人的光，我還是第一次聽到，但後來發覺果真如是。

大長話多水也喝多，懶人多屎尿，一時急起來去上廁所，就在他剛剛離開，一部七人座車開進來，停在啪卡機前，我循例說聲「新年快樂」。

那司機是個肥胖的壯漢，也回了一聲「新年快樂」，同時伸手入西裝外套的外袋掏找，一看就知道是準備發紅包的動作，可是他左手插左袋，右手插右袋，就是翻不出半點東西來，於是再伸右手入西裝內袋，掏出了一個紅包遞給我，我自然接下，說聲：「多謝！」

跟著啪卡升桿車子開上了停車場，這時大長上廁所回來，見我對著這封紅包發怔，有點酸意的說：「又收到利是啦？」

我被這個封包吸引著，沒有理他，這個「利是封」比一般的稍長，一種華麗的紫紅色，質地是紙，但卻仿絲綢仿得極為神似，正面印上條騰龍，龍尾繞到封背，龍頭龍身在正面，張牙舞爪，非常威猛，於是我抽出封舌，把裡面的鈔票拉出來，一見那張鈔票，大長馬上發出一聲誇張的驚歎：「嘩！有沒有搞錯，大牛（五百元）。」

保安員在農曆新年期間經常收到利巿，如住客夠多和夠爽手，隨時等同出雙糧。圖為派利巿示意圖。（Getty Images／視覺中國）

隨即說了一大堆他很倒霉，我夠好運的酸言酸語。但我聽不入耳，因為這500元的紅包太不尋常了，原本剛打開封包發現這豐厚金額的驚喜，瞬即被幾個念頭淹沒：這個封包太華麗，這個數額太大，我只是個不相熟的保安員，那位先生在口袋裡一掏再掏的動作……。於是，我同大長說：「大長哥，你看住崗位，我離開一會。」

我快步走到停車場的𨋢口，等了一會，那位穿西裝的肥壯車主由𨋢裡走出來，我趨前一步，手上拈著那個華麗的紅包，說：「先生，這是你剛才給我的利是，裡面的數額似乎太多，你會不會拿錯了。」

肥壯車主一看我手上利是封，錯愕了一下，伸手入西裝內袋一翻，略有所感，我看出他神情有點不自在，但也只是一閃而過，隨即將伸入口袋裡的手抽出來，一個大手掌向前推，把我手持那封利是推前貼著我胸膛上，說：「利是利事，那有給了別人又收回的，就是給你的，別客氣。」

我笑了笑：「既然如此，我就多謝啦！」

心安理得，我拿著那封華麗利是返回崗位，把剛才的情節說了給大長聽，大長長歎得近乎呻吟：「真是同人不同命，我上個廁所，人家就送來大牛，你嫌錢腥，把利是還給人家，人家又硬要給你，真是……。」

這張五百元的故事，第二天就不脛而走，名揚三更。

《不如做保安》蕭浩著（ 紅出版（青森文化）提供）

作者：蕭浩

有人認為作者是個傳奇人物，但也有人視他為神神化化。他曾經是個工廠工人，任人差遣；轉身卻去當了學校老師，然後又放下教鞭，跑到外地當導遊；再回香港做外遊領隊，倒霉的是走進了一間劣跡昭著的旅行社，每次帶團都背負貨不對辦的怨懟，時刻為公司「補鑊」，因而淬煉出一套迎難而上、敢於另闢蹊徑的處事作風。

他學歷平庸，居然當上了博物館的研究講師，還開班授徒，為老古董打開了新的經營之道。他連菜刀鑊鏟都不會用，卻因小女兒—句話「我鍾意食叉燒」，就開了個燒臘工場和幾間店鋪，可沒幾個月就關門大吉。然而，吃過阿浩叉燒的人，無不神魂難捨，有口皆譽。

品質好卻早早收場，那是因為有人告訴他「做飲食的錢不好賺，搞精神上的產品才有賺頭」，於是他跑到台北圖書館，窮究兩個月後，炮製了一種超凡脱俗的旅遊產品和銷售模式，風靡了神州大地，在各旅遊景點不斷複製，年銷售額數以億計。

席不暇暖，又在眾多質疑的眼光下硬闖一個新項目，那是在北京嚴重缺水的山區開發一個高山滑水的耗水遊樂園，被視為不可能的任務。他帶著一班子弟兵連同專家開山鑿池，築壩圍堤，又創設了一套高效的回水系統，終於突破了嚴厲的環評，使廣東式的峽谷漂流飛濺於京城山野。

然而，當天馬行空的搞作停下來後，面對著一個低工資低工種低聲下氣的保安工作，他依然能平實的劃出一道彩虹。

他描繪了朝九晚五生涯的另一道風景線——工作是最有趣的遊戲。

出版社： 紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。