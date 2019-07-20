【生活百科】木材家具熱脹冷縮現裂縫　裝修佬教買一樣嘢DIY修復

文：裝修佬 大部份家居裝修都離不開使用木材，無論係家俬、門框定係鋪設地板，唔多唔少都會用到木材。雖然木材會令屋企感覺更溫暖、更貼近自然，但係就會因天氣變化而熱脹冷縮，久而久之就會出現裂縫，唔盡快適當咁處理問題就會令裂縫越來越深，難以補救…… 究竟有咩方法可以自行修補木材裂縫呢？裝修佬話你知！

木料填充劑能夠有效修補少於6毫米嘅裂縫，防止裂縫繼續延伸，阻止情況惡化。 （裝修佬YouTube頻道截圖）

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其實坊間都有各式各樣嘅修補裂縫方法，但就唔係每種方法都咁有效，加上工序煩複，真係未必未個個用戶都識得自行處理！就喺云云眾多方法之中，有一種方法就係使用木料填充劑喇，佢係一種含天然木纖維嘅快乾木料修補填充劑，能夠有效修補少於6毫米嘅裂縫，防止裂縫繼續延伸，阻止情況惡化。

木材是家居常用的物料之一，可以帶來溫暖的感覺。（資料圖片）

加上木料填充劑夠晒簡單易用，只要打開蓋再配合刮刀幫手就可以輕鬆解決裂縫問題，而且填充劑乾後仲可以鑽、釘、磨同埋上漆，咁就好難發現修補過嘅位置啦！只要屋企有木料填充劑，就算木材因天氣改變而出現裂縫都冇有怕喇！

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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