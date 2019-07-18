阿媽為女兒訂製迪士尼Moana蛋糕　點知店員聽錯變「大麻蛋糕」

女兒生日想訂個特製蛋糕，成品卻是一個「大麻蛋糕」？日前一名美國女生上載一張蛋糕照，大大個大麻圖案，旁邊還有一隻在抽煙的綠色小馬，吸引逾萬人讚好，原來其媽媽去落訂時想要迪士尼卡通《魔海奇缘》（Moana）造型，但店家卻將「Moana」聽成「Marijuana」（大麻），搞出一個大頭佛。雖然事件引來網民一陣爆笑，但對涉事店員來說卻一點都不好笑，因為她被解僱了。

女網民笑稱媽媽想訂《魔海奇缘》（Moana）造型蛋糕，但店方聽錯「Marijuana」（大麻）。（「Kensli Taylor Davis」fb圖片）

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美國女網民「Kensli Taylor Davis」日前在facebook分享，指媽媽為了慶祝她的25歲生日，特意到當地一間蛋糕店「Georgia Dairy Queen」訂購生日蛋糕，講明女兒喜歡卡通卡，尤其是迪士尼《魔海奇缘》（Moana），但店方就聽錯，以為她在說大麻。結果蛋糕一到，發現一個大大的大麻圖案，旁邊還有一隻卡通小馬，正在抽大麻，不過她也補充，其實蛋糕很好吃。這件事在fb上引來熱議。

女網民媽媽想訂製《魔海奇缘》（Moana）造型蛋糕。（《魔海奇缘》海報）

然而，負責的店員卻於周四被解僱，店方認為事件是她的錯誤。該店員受訪時透露，她已在餅店工作了差不多一年，當時聽錯訂單的明明是經理，而批准設計的都是經理，「我從網上下載圖片時，經理就站在我身後」，甚至她裝飾蛋糕和包裝蛋糕入盒時，經理都在場。當美國傳媒向餅店追問事件時，對方無正面回應事件，只是說若訂購產品有問題，他們願意道歉並重新設計。

沃克慨嘆事件對她一點都好笑，因為她還有兩個年幼女兒要養，連車都需要錢去維修。沃克承認該店另一名經理曾經致電，稱願意重新僱用，但她拒絕了，因為她本身是一名良好員工，但店方卻不公平地解僱了她。

（綜合）