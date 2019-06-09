獅子生日卻被人用蛋糕冚臉　動保組織CEO急刪片道歉反火上加油

總有人愛在朋友生日時搞惡作劇，將朋友的臉栽進蛋糕中，但中東庫爾德一個動物保護組織的總裁竟在為一隻獅子慶祝生日時，拿蛋糕大力冚向獅子的臉，嚇得獅子到處亂竄。片段於網上瘋傳，總裁被轟行為過分甚至涉嫌虐待動物。該總裁其後急急刪片及道歉，並指該頭獅子「Leo」自小就被他從野外救回收養，故性格非常溫馴，他們亦是親密好朋友，他又指Leo快將被放回野外生活。不料這未有平息大眾的憤怒，更引起另一波批評，認為Leo已習慣被馴養，失去野性及捕食本能，如果放生是等於將Leo送死。

動物保護組織總裁布蘭德（Blend Brifkani）竟在為一隻獅子慶祝生日時，拿蛋糕大力冚向獅子的臉，嚇得獅子非常慌張，到處亂竄。（網上片段截圖）

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片段最初由動物保護組織「Kurdish American Cooperation Organization」總裁布蘭德（Blend Brifkani）自行上載至個人Instagram，只見大宅內，一大群男子連同布蘭德站在獅子Leo旁，高唱生日歌為Leo慶祝。但突然之間布蘭德將手中的蛋糕冚向Leo的臉上，令Leo完全反應不來，一邊走一邊用爪弄走臉上的東西，牠當時更像陷入驚慌之中，在大宅中亂竄，又在家俬上跳來跳去，嘗試避開人群。

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片段引起極大回響，很多人怒轟布蘭德殘忍及涉嫌虐待動物，令布蘭德急急於ig刪片，再發道歉文，稱自己從來沒有虐待Leo的動機，而他從Leo仍是幼犢時就在野外救起並收養，一直都當牠是「最好的朋友」，「我承認我被情感及興奮沖昏了頭腦，我向大家道歉」。布蘭德又指，他一向的計劃都是將Leo養大，然後放牠回大自然生活，他指「我保證Leo現在非常安全，而牠很快就可回到野外生活」。

布蘭德稱自己從來沒有虐待Leo的動機，而他從Leo仍是幼犢時就在野外救起並收養，一直都當牠是「最好的朋友」。（Blend Brifkani ig圖片）

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惟布蘭德這番言論並未有平息大眾的怒火，不少動物保育人士都指出從Leo的行為可見，牠已被馴養得沒有攻擊性，或失去在野外捕獵及獨自生存的能力，如果貿然放生牠，就等於送死，認為布蘭德應該找人在一個安全的環境繼續撫養Leo。

布蘭德已非第一次被批評保護動物不力，去年組織將兩隻熊放回野外時，熊明顯不習慣該場面，最終襲擊了在場的人，令一個攝影師受傷。

（RT、每日郵報）