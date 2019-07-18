【生活百科】罐裝拉環斷咗開唔到點算好？一張A4紙一分鐘搞掂

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炎炎夏日嘆罐冰凍汽水，絕對是人生一大樂事，不過在緊急關頭拉斷拉環，該如何是好？日前有台男在討論區分享，原來只需一張A4紙，就可以輕易打開沒拉環的罐裝飲品，獲網民大讚非常實用，亦有人笑指用筆捅一個洞「不是更快嗎？」

見到此情此景，實在令人非常沮喪。（PTT圖片）

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該台男日前在討論區PTT發文，解答大家「拉環斷了怎麼辦？」文中見到一罐沒有拉環的啤酒，但啤酒還未打開，他表示只需準備一張A4紙，「對摺再對摺，摺到最小」，然後對準開孔位置，利用A4紙不停高速來回摩擦，其間可搖一搖飲品，台男特別提醒網民手要注意方向，「不要靠太近」，以免割傷手部。大約持續56秒後，飲品突然「嘭」一聲自己打開，而且開口還相當完整。台男解釋原理就是氣體冷縮熱脹，「藉由摩擦生熱，讓氣體膨脹爆開」。

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不少網民見狀紛紛大讚超神奇，「這樣會害我想把拉環弄斷」，亦有人笑指用筆捅一個減「不是更快嗎？」另有人反問如果直接加熱，「也會爆開嗎」？

（PTT）

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