【生活百科】外國媽分享顏色管理法　教識子女時間管理、自律收納

想子女從小學會管理自己，做父母難免要多花一點心思。外國一名媽媽近日就分享「顏色管理法」，以不同顏色教導子女管理自己的時間和物品，例如家中的時鐘就在不同時間加上不同顏色，提醒什麼時間應該做功課、洗澡及睡覺，另外她亦會將箱子加上不同顏色，幫助子女分類收納物品。

一名外國媽媽善用顏色管理法，教識子女如何自律收納。（IG「el_wings.us」圖片）

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該名媽媽來自杜拜，原本是一名德國人，她不時在網上分享自己的「顏色管理法」的圖片。她將家中的物品根據不同功能，仔細分成不同顏色，希望子女可以從中養成管理好自己的習慣。

↓↓↓ 超實用顏色分類法例子 ↓↓↓

從她上載的圖片可見，她將6個收藏玩具的箱子分成2種顏色，放電子遊戲機的是粉紅色，放普通玩具的就是綠色，而且上面還會註明放的是什麼玩具或是遊戲機。而在子女的書桌前面，媽媽就放置了一個時間表，要求他們將未來要做的事都寫下來，加到時間表上提醒自己。

而媽媽為了令子女知道什麼時間應該做什麼事，就在原本白色的大鐘上加上總共5種顏色，例如約4時半到5時半，剛剛放學回家就要做功課，5時半到6時半就可以玩耍，9時左右就應該睡覺等等。

有網民大讚做法聰明，笑言要學起來教導自己的子女學會管理自己。

（綜合）