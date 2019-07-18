剛在IG大曬恩愛　俄選美王后下嫁不足一年　大馬前元首驚傳休妻

俄羅斯27歲選美王后沃埃沃季娜（Oksana Voevodina）去年11月在莫斯科嫁給50歲的馬來西亞前最高元首穆罕默德五世（Sultan Muhammad V），今年5月誕下兒子伊斯梅爾利昂（Ismail Leon）。沃埃沃季娜最近在Instagram上公開愛兒的照片，並表示希望他能成為「馬來西亞的未來國王」，但有當地傳媒報道，其實沃埃沃季娜與丈夫已經離婚。

沃埃沃季娜仍住在丈夫所管治的吉蘭丹州（Kelantan）大宅內，她在Instagram上載兒子的照片，形容他是「吉蘭丹州皇太子殿下，且是馬來西亞未來國王」，又謂「現在馬來西亞是我兒子的家鄉，每當看着兒子，我會為當日所做出的正確選擇感到非常高興」。

沃埃沃季娜在Instagram上還展示所收藏的鑽石戒指和皇冠等奢侈品，以及大談自己與丈夫邂逅的經過。她說：「我們2017年春天在歐洲相遇，那時我與一位朋友合作籌辦有關珠寶的活動，事後與友人吃晚餐時遇上了他，而他自我介紹是馬來西亞國王，當時以為他在開玩笑，於是便笑稱我是莫斯科的王后。我們聊了一整晚，交換了電話號碼，之後我便看到他繼位國王的消息。」

沃埃沃季娜形容愛兒是「吉蘭丹州皇太子殿下，而且是馬來西亞的未來國王」。（Instagram@rihanapetra圖片）

沃埃沃季娜透露，二人每天都會通電話，但由於分隔兩地未能相見；其後一間著名女裝品牌公司向她開出一年的合約，要求她到紐約工作；穆罕默德五世得悉後非常失落，希望她不要立即作出決定，而是先到馬來西亞與他見面，結果沃埃沃季娜與母親一同前往當地。

沃埃沃季娜說：「我們被這個國家深深吸引，一起共度美好時光，我永遠不會忘記那個浪漫晚上，那當晚我的未來丈夫坦言對我一見鍾情，希望娶我為妻，這就是我們浪漫愛情故事的開始。」

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代表律師：她仍是已婚狀態

蘇丹穆罕默德五世與沃埃沃季娜傳出婚訊後不久就宣佈退位，成為馬來西亞自1957年獨立以來首位退位的最高元首。當日這場神秘婚禮引發很多爭議，諸如沃埃沃季娜早期的生活被指不羈，任職電視主播時被拍攝到在泳池與一名參加真人騷的男子有親密行為等。

另外，沃埃沃季娜高調宣稱希望愛兒能成為未來國王的言論，也可能令到吉蘭丹王室不滿；王室近日罕有發聲明指出，任何人未獲正式冊封前，不得自稱吉蘭丹蘇丹后、女王或王后，似乎是在針對沃埃沃季娜。

當地傳媒透露，穆罕默德五世與沃埃沃季娜其實早在今年7月1日已完成離婚手續，男方更以連續三次說「塔拉克」（talak）的方式來休妻，屬伊斯蘭教中最嚴厲且不可撤回的離婚方式。

沃埃沃季娜的代表律師塔洛（Evgeny Tarlo）表示，沃埃沃季娜從未收到有關離婚的正式文件，「她是因為深愛對方而結婚，現在仍然是已婚狀態。離婚只是來自某間可恥媒體的傳言，我們沒有相關文件，亦不清楚情況」。