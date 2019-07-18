日本「京都動畫」疑遭縱火傷亡慘重　動漫迷集氣祈福：人命最重要

日本「京都動畫公司」（京都アニメーション，別稱「京阿尼」）位於京都伏見區的一間工作室，今日（18日）上午10時半發生大火，消防趕到現場撲救，截至晚上7時，最少已有25人死亡，另有多人受傷。警方事後拘捕一名懷疑縱火的41歲男子。火警發生後，全球動漫迷為傷者集氣祈福，同時希望撤查真相，不要讓悲劇再生。 「京阿尼」在動漫迷心目中有重要地位，該公司出產過不少著名動畫，包括《CLANNAD》、《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！》、《冰菓》、《中二病也想談戀愛！》等，在動漫界具有強大影響力，亦在動漫迷中有極好的口碑，是出產「萌妹子」的基地。火警釀成重大傷亡，相信不少動畫材料亦被燒燬，但動漫迷最關注的還是工作室成員的安危，希望盡量減少傷亡，留言稱「重要的不是動畫，最重要是人命！」、「請告訴我這只是動畫情節，求求不要啊！給我生存下去！」。

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火警現場是位於京都市伏見區的「京都動畫公司」第一製作工場，事發約今早10時半，警方接報指上址1樓傳出爆炸聲、2至3樓也冒煙起火，員工緊急逃生，當局出動30架消防車及多輛救護車到場，據日本傳媒報道，截至傍晚7時，大火已導致至少25人死亡、數十人受傷，警方已拘捕涉嫌淋汽油縱火的41歲男子。

「京都動畫」的動畫以高質量見稱而廣受歡迎，《涼宮春日的憂鬱》是其中一部經典作品。（動畫《涼宮春日的憂鬱》劇照）

「京阿尼」火警消息傳出後，不少網民極度關注，有人指該工作室仍有多部作品正在製作，恐創作材料會被一把火燒光。網民紛紛表示人命最重要，當獲知有多人死亡後，許多動漫迷都深表悲痛，「接受不到再有人傷亡，求求不要死！」、「請告訴我這只是動畫，一切都不是真的！」。

「京都動畫」的動畫以高質量見稱而廣受歡迎，陪伴不少人成長，甚至成為「宅宅」至愛，經典作品包括《CLANNAD》、《涼宮春日的憂鬱》、《幸運☆星》、《中二病也要談戀愛》、《吹響吧！上低音號》、《K-ON！輕音少女》、《冰菓》等等。惟有動漫迷則指出，「京阿尼」的作品角色似乎有套路，動畫中出現的少女樣貌都似是一模一樣，被戲稱「京都臉」。

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