日本攝影師爸爸將女兒拍成「宮崎駿」動畫風　IG靚相引網民狂讚好

孩子大得快，爸媽恨不得將他們所有成長軌跡拍下來留念。日本一名攝影師爸爸自前世情人出世後，成為不折不扣的「女兒控」，在他鏡頭下時常出現她矮矮小小的身影，其Instagram（kaji_nori06）不時上載童話、夢幻又溫馨的照片，被網民大讚滿有「宮崎駿」風格，因而瞬間爆紅，目前已有近5萬名粉絲追蹤。

Noriyuki照片多數都是女兒的背影或側面，甚至將孩子縮小變成構圖的一部分，與美景毫無違和感。（「kaji_nori06」ig授權圖片）

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日本攝影師爸爸Noriyuki Kajiwara喜歡攝影和大自然，經常在Instagram上載一家四口，從老家岡山出發，到日本各地出走旅遊的照片，不過其拍攝風格卻與別不同，並非每幅照片都是「大頭近鏡」，多數都是女兒的背影或側面，甚至將孩子縮小變成構圖的一部分，效果卻毫無違和且令人感覺清新，更能表現日本風景之美。

女兒單人圖輯：

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爸爸不偏心，4歲的兒子同樣會出現在鏡頭下。（「kaji_nori06」ig授權圖片）

除驚豔的風景照外，Noriyuki還會以宮崎駿動畫的風格拍攝照片，色彩鮮豔，甚至着女兒做出角色的經典動作，如坐在掃帚上跳起，就像《魔女宅急便》的琪琪一樣。

一家四口周圍遊圖輯：

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Noriyuki接受《香港01》訪問表示，3年前開始就以孩子作為他鏡頭下的模特兒，7歲的女兒和4歲的兒子亦非常樂意參與拍攝。他又透露自己的確很喜歡吉卜力工作室的動畫，因此攝影時都會跟隨其風格。被問到跟孩子拍攝是否需要特別技巧，Noriyuki則認為關鍵就是要安排孩子的動作與景觀互相配合。