連登仔倡設「蓮燈」討論區connect銀髮族　3大措施吸引長輩一齊玩

「We connect！」日前銀髮族發起反《逃犯條例》遊行，用溫柔的力量支持年輕示威者，感動不少網民，有連登討論區網民則倡議建立專為銀髮族而設的「蓮燈」，提出多個措施便利長輩們使用，希望能讓老一輩更了解自己的想法，改善兩代溝通。

有連登仔倡議建立專為銀髮族而設的「蓮燈」，提出多個措施便利長輩們使用。（連登討論區圖片）

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連登討論區巴打「MiloMan」發文，指銀髮族遊行後有感，認為可以為長者建立一個討論區「蓮燈」，讓年輕人多些關心孤獨的老人。他提出幾項措施吸引老一輩使用，包括「銀巴銀絲進入後字體會馬上變大三倍，背景就會變成了蓮花的圖樣，而且蓮燈下面會有每日不同的平安句子」。

《仇老爺爺》聚焦當下的社會熱話題材，幫助了解隔代人的不同思想。（ViuTV提供）

另外，他提議設立3個為老人而設的頻道，包括長輩圖台、養生台和野餐台，巴打認為老人長期吸收「蓮燈」資訊，或會慢慢改變思維，特別是對一些不願聽年輕人意見的父母，透過這個平台，「讓長輩說服長輩，你講100句都唔會聽嘅嘢，宜家由長輩嚟講，因為他們食嘅鹽都係差唔多咁多，『我食鹽多過你食米』呢句已經唔work了」。

帖文一出已賺得逾7500個讚好，網民大讚「有諗頭」，「蓮燈」這個名字亦改得好，「有啲佛教意味，啱長者」，又可以提供空間讓長者「傾偈識朋友」、「出嚟搞吓活動」，有網民則建議連登討論區增設親子台及蓮花台，「同JM（姊妹）和老人家We connect！」

（連登討論區）