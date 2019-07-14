大埔連儂牆貼長輩圖　成功吸「真長輩」留意　網民：好人一生平安

連儂牆在香港各區遍地開花，不少市民貼上memo紙，甚至自創藝術作品貼於牆上以表達各種訴求。其中最大型的連儂牆要數到位於大埔墟港鐵站的「連儂隧道」，有網民近日發現牆上貼滿大量長輩圖，吸引一批「真長輩」駐足觀看，場面頗為有趣，連其他網民亦笑言：「長輩圖威力無法擋！」、「好人一生平安。」

樓主指當時有數位長者在牆前彎身細看內容，其後又吸引其他長者圍觀，看來長輩圖的確有效。（fb群組「Tai Po大埔」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民於facebook群組「Tai Po大埔」上載相片，表示近日於大埔連儂牆發現貼上大量長輩圖，內容大致講述《逃犯條例》對香港的影響，文末更叫大家幫忙轉發信息：「請轉發給身邊親友，好人一生平安！」

最大型的連儂牆要數到位於大埔站的「連儂隧道」，有網民近日發現牆上貼滿大量長輩圖，更吸引一批「真長輩」駐足觀看。（資料圖片）

長輩圖多以簡體字及彩虹顏色，再配上必不能少的荷花圖案所設計而成，不少年輕一輩曾笑指長輩圖「九唔搭八」，不過現時卻用作吸引老年人多了解《逃犯條例》的方法之一。

網民笑稱長輩圖一定有神秘魔力吸引長者眼球↓↓

樓主指當時有數位長者在牆前彎身細看內容，其後又吸引其他長者圍觀，看來長輩圖「的確好使」，連樓主亦表示：「咁先係文明社會呀嘛！」其他網民亦紛紛留言大讚長輩圖的威力，「掂喎」、「荷花為長者印記」、「長輩圖一向係最強，建立年青與老年溝通嘅橋樑」。

不過亦有貼心的網民稱可能字體太小，年老的人未必清晰看見，「啲字印大啲啦」、「字大啲，位置最好視平線，最緊要方便長者睇」、「印A3最方便睇」。

（fb群組「Tai Po大埔」）