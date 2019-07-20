任達華被刀刺腹部出血　回看藝人遇襲事件　約翰連儂被狂迷轟4槍

香港藝人任達華於廣東中山出席活動時，一名穿灰色衣服的男子突然走上舞台，拿出利刀刺向任達華，導致腹部及手指受傷。微博其後瘋傳任達華手有血漬，按着腹部，狀態清醒由工作人員護送離場的片段。英皇娛樂指任達華目前在醫院接受治療，情況穩定。 過往明不時有明星藝人遇襲事件，最駭人聽聞及令人心痛的莫過於約翰連儂（John Lennon）遭狂迷連開4槍擊斃，終年40歲，震驚全球。

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約翰連儂（John Lennon）中4槍奪命：

傳奇樂隊「披頭四」（The Beatles）的成員約翰連儂1980年12月8日於紐約寓所被一名患有精神病的男狂迷Mark David Chapman連開4槍擊斃，令約翰連儂年僅40歲就巨星殞落，事件震驚全球，令人心痛樂壇從此失去這名音樂才子。而Mark David Chapman最終被判終生監禁。

Christina Grimmie頭中兩槍不治：

美國女歌手Christina Grimmie因參加歌唱比賽《The Voice》而為人熟悉，而她亦不時在YouTube分享自己翻唱歌曲的影片，實力無容置疑。惟她於2016年6月10日出席粉絲見面會時，一名男子持槍向Christina頭部開了兩槍，再開槍自殺。Christina送院後證實不治，終年僅22歲，轟動演藝界。

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商台DJ Donald、Colin、Jacky九龍城遇襲：

商台DJ Donald、Colin、Jacky一行三人2016年6月13日於九龍城候王道一餐廳晚膳，期間Colin及Jacky突然遭一名男的士司機拳打，Donald追上時更被男子以水喉通毆打，致Donald左手肘裂傷，頭皮部份有1厘米裂傷，並須鏠兩針。該男的士司機最後被6個月醫院令。

官恩娜遭男子箍頸強吻：

歌手官恩娜2006年出席中秋商場活動，她在台上與歌迷玩遊戲時，突遭一名男子箍頸並強吻10秒，嚇得官恩娜當場哭成淚人。最終判狂迷被判入獄兩個月。

劉亦菲被男粉絲熊抱推倒：

劉亦菲2016年於廣州出席電影宣傳時，一名男粉絲突然衝上台，正面熊抱劉亦菲，劉被撲後重摔於地上，突如其來的狀況嚇壞現場所有人，劉亦菲未有受傷，受驚由工作人員護送離去，宣傳活動即時腰斬。

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AKB48入山杏奈及川榮李奈握手會被斬：

日本女子組合AKB48成員入山杏奈及川榮李奈於2014年5月岩手縣舉行握手會時，有狂迷突然拿出鋸子，向入山杏奈及川榮李奈施襲。川榮被斬至右手大拇指骨折，入山則右手尾指骨折。當時無業的兇徒梅田悟最終被判處監禁6年。川榮李奈其後因未能克服恐懼，最終選擇退出AKB48。

富田真由被狂迷狂斬34刀昏迷17日：

富田真由2016年於東京小金井市準備演出時，於活動場地附近遭一名27歲狂迷持刀狂斬，當時20歲的富田真由胸、頸及背部中了34刀，心肺功能曾一度停止，陷入昏迷17日，幸好最後已脫離危險期。被告岩埼友宏終被裁定殺人未遂罪成立，被判處懲役14年零6個月。

松田聖子被鋼條重擊頭部：

日本女星松田聖子1983年於沖繩開演唱會時，當時還是21歲的她突然被一名少年衝上台，用長30厘米的鋼條重擊她頭部，令松田聖子頭部與手部受傷，要入院治療一周才痊癒。