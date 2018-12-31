劉德華演唱會腰斬　有黃牛黨全數退錢　網民：有良心就唔賣炒價啦

香港天王劉德華（華仔）原定在紅磡體育館舉行20場演唱會，門票供不應求令黃牛飛湧現，但仍不少粉絲為撐偶像而豪擲千金搶購。惟華仔在上周五（28日）唱到第14場時，卻因喉嚨發炎及證實患上流感，在醫生的勸告下，決定取消餘下6場演唱會，令不少歌迷大嘆心痛及可惜，主辦單位則表示將盡快公布有關後續安排及退票事宜。 部分以天價購入劉德華演唱會門票的粉絲，則急急在facebook求救，指事後未能聯絡賣家追討「差價」，擔心看不到偶像兼白白蝕錢。不過，並非全部炒家均潛水，「良心黃牛」在facebook公布，所有向他以炒價購買門票的觀眾，可全數取回金額，同時替其他粉絲苦主公開2名「潛水賣家」的電話資料，希望對方可助粉絲追討損失。雖然樓主願意退錢的做法獲部份人讚賞，但大部份網民都炮轟指「有良心就唔賣炒價啦」。

華仔近日患上流感，需取消餘下6場演唱會。（資料圖片）

+ 4 + 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名「良心黃牛」日前在facebook群組「演唱會門票買賣專區買飛賣飛」發文，呼籲向他以炒價購買門票的觀眾，可在2019年1月15日之前，與他聯絡取回全數金額，又坦言此做法只是將心比己，認為「（買家）用得呢個價錢買飛應該要得到應有嘅享受」，而現時演唱會已取消，「退款係合情合理」。

除全數退款外，該名「良心黃牛」又「代客尋人」，公開兩名「潛水賣家」的聯絡方法，希望以炒價購入門票的苦主可討回款項。樓主稱其中一名買家以12,500元購入2張原價980元的門票，打算請父母看偶像的演唱會：惟賣家得悉演唱會取消後，立即在各聯絡途徑把買家封鎖；另一名買家則以5,600元購入2張原價580港元的門票，打算孝敬公公婆婆，其後演唱會取消，買家嘗試聯絡賣家，「但呢位賣家當冇回事不作回覆」。

+ 5 + 4 + 3

樓主強調公開2名賣家的資料不是為公審或批鬥，而是認為「賺錢可以，但人格更重要」，希望他們可以將心比心，「衡量返別人嘅損失VS你財富上嘅得益」，雖然是明買明賣，但若不是窮到「冇錢開飯」，建議他們「可以選擇傾傾賠償金額嘅，唔洗即刻Block人扮冇事發生」。

有人讚樓主有良心，但更多人認為他是「五十步笑一百步」，狠斥「就唔賣炒價啦」，又認為「退錢人情，唔退錢都係道理」，觀眾買得黃牛就要承擔風險，更有人批評他不應公開別人的聯絡方法，「買賣雙方你情我願，又唔係假飛，憑咩迫人地一定要退？」

（fb群組「演唱會門票買賣專區買飛賣飛」）