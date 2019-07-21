黑松露？桑椹？腦？　台女開雪櫃驚見神秘黑球　網民：惡魔果實！

跟家人同住，雪櫃當然是共享，內裏免不了會發現陌生的東西。台灣一名女網民在fb群組分享了一段影片，說指清理雪櫃時發現兩粒神秘黑色丸子，大小有如高爾夫球，碟子有凝固了的深紫色液體殘漬。網民從賣相猜想，指神秘黑球外表像有點像桑子，但以體積來看又像黑松露，有人則認為是動物腦袋，更有人打趣說這是《海賊王》中的「惡魔果實」，神奇功效是吃了保證拉肚子。樓主揭曉答案，竟是一種常見的水果，但已經無可能憑外型猜到。

女網民在雪櫃拿出一碟神秘黑色丸子，但沒有網民猜中這是什麼。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

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台女在facebook群組「爆廢公社」發帖，指替媽媽清理雪櫃時，發現兩顆表面像桑子一樣的黑色大丸子，碟子殘留了一些紫色液體，「以為是大環丹」。從上傳的影片可見，將碟子左擺右晃，丸子都絲毫不動，明顯是緊黏在碟上，她其後「開估」，指這是媽媽放了不知多久的火龍果，答案令所有網民大感震驚，紛紛稱無可能猜得出這是火龍果，狂問樓主媽媽是不是搞了什麼「煉金術」，才將火龍果變成丹藥，勸樓主不妨再尋寶。

有網民說神秘黑球可能是黑松露。（資料圖片）

網民最初看到神秘黑球時有無限猜想，競猜的物品包括黑松露、桑子、紫米丸子、動物腦子外，有人以漫畫思維去想像，指那是《一拳超人》裏的「怪人細胞」，吃下就會變怪人；又或是《海賊王》中的惡魔果實，更寫包單說如果樓主吃下，一定會得到無限拉肚子的能力，「可能是某一種惡魔果實，你確定不吃一下嗎？」另一派網民則說這是媽媽祖傳的珍貴丹藥，「吃了可以增加內力20年」，各式爆笑答案令不少人說「識睇一定睇留言」。

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有理性網民則提醒樓主，大雪櫃要更小心存放食物，買太多東西放回去，忘記了就很易變壞發臭，最好用保鮮包裝起或保鮮紙包起，更形容「冰箱是個神秘的地方」。