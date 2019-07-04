【暗黑料理】外傭出品驚嚇　僱主放上網玩估菜式：怕佢傷心我食晒

外傭創意菜式不時都有新驚喜，有僱主日前在facebook群組分享家中外傭的「暗黑料理」，更邀請網民齊齊競猜是什麼菜式，只見一堆疑似脆皮腸埋沒於極像泥土的醬汁中，有人估計是「朱古力腸仔」，亦有人笑指是「剛出土蕃薯」。樓主最終開估，令一眾網民震驚不已。

相片只見一堆疑似脆皮腸埋沒於極像泥土的醬汁中。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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有僱主昨日（3日）在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指家中外傭煮了一道菜式，絕對稱得上「暗黑料理」，更邀請大家玩估中無獎問答遊戲，但她強調「為免傷佢心，最終我係食晒嘅」。

帖文引起網民熱議，不少人都看得出是腸仔，至於用什麼醬汁煮成，則各有意見，包括「 咖啡渣炒腸仔」、「沙嗲腸仔」、「蒜蓉豆豉醬煮芝士腸」、「鬼食泥雞尾腸」，以及「傳說中的土匪腸仔」，亦有人質疑並非腸仔，「以為係剛出土蕃薯」、「未消化的牛屎」，又有網民關心樓主：「姐姐好唔妥你？」

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樓主其後開估，原來是「青咖喱雜菜腸仔」，指出因外傭加水份量不足，「少咗一半有多，跟住成件事係鹹到黐咗線」，她又指見到餸菜一刻「個心涼咗一半」，但為免傷她心，就只建議下次可以加多少少水，「廢事踩佢一腳，驚佢喊」，不少網民因而大讚樓主是好僱主。