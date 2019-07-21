Marvel《上氣》主角大起底 　首部華人英雄電影　梁朝偉做滿大人

Marvel今日於聖地牙哥動漫展公布，其首部華人英雄電影《上氣：十環傳奇》（直譯）（Shang-Chi：The Legend of the Ten Rings）選角終於落實！雖然吳彥祖及彭于晏於早前呼聲極高，不過最終角色定由劉思慕（Simu Liu）出演，而反派「滿大人」則由梁朝偉擔任，令不少亞洲粉絲都大呼：「快啲拍完好想睇！」不過等等…相信大家都知梁朝偉是誰，但劉思慕呢？現在就幫大家起底！

劉思慕為加拿大華裔演員，現年30歲。（simuliu ig圖片）

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「上氣」英雄角色以武打巨星李小龍作原型，上氣於1973年就首次於漫畫中亮相。他出生於湖南，自小接受爸爸特訓而練成一身好武功，無論是雙截棍還是劍都難不倒他，不過在一次暗殺任務中，就發現一直尊敬的父親其實非常邪惡，決定捨身取義反抗。

獲得此角的男星劉思慕為加拿大華裔演員，他1989 年於哈爾濱出生，5 歲移民加拿大，不過現年30歲的他從演前其實是個會計師，曾在德勤（Deloitte）上班，不過一年後就被解雇，之後才選擇成為演員。劉思慕於2012年開始於幕前露面，於美劇《特務狂花》（Nikita）中飾演「Hong Kong Desk Officer」。2015至16年曾參演加拿大犯罪劇《血與水》（Blood and Water），其後因演出了處境喜劇《金氏便利店》（Kim’s Convenience）中韓裔加籍金氏一家，而漸漸打響名堂。他更曾於2017年被《Hello!》雜誌選為「25 位最辣單身漢」之一。

Marvel 公布其首部華人英雄電影《上氣：十環傳奇》（Shang-Chi：The Legend of the Ten Rings）反派「滿大人」由梁朝偉擔演。（Twitter圖片）

而梁朝偉所擔任的角色「滿大人」原來早於《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）電影中出現過，就是那個神秘恐怖份子，不過當時的「滿大人」後來在戲中被揭穿，只是由一個「老臨」扮演，不是真正的「滿大人」，直到今天，Marvel終於「還角色一個真身」，由梁朝偉出演此大反派。

電影中預計在2021年2月21日農曆新年上映，另外《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）中的混血女星Awkwafina亦將演出，惟Marvel未有公布她的角色。

（The Hollywood Reporter、CBC News）