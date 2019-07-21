【任達華遇襲】網傳淘寶賣「被捅同款」病人服　連名牌波鞋都有份

藝人任達華昨（20日）於中山出席商業活動突遇襲，在台上被一名持刀男正面刺腹及手部。持刀男被制服後，任達華經保安護送下送到當地醫院接受手術，最後情況穩定。而他於昨晚亦經醫療專車送返香港港安醫院繼續接受治療，現時並無大礙。 其後任達華在醫院病床休息的相片被公開，激發淘寶另類商機，竟出現任達華「被捅同款」的病人服，甚至連事發當時穿着的名牌波鞋亦有份，引起不少網民熱議，「抽水王，非淘寶商家莫屬」。不過記者曾在淘寶上搜尋相關產品，發現並沒有相關結果，所以可能只是惡搞。

今次任達華遇襲亦成為一眾淘寶商家賺一筆的機遇，有網民發現網上正瘋傳數張淘寶商品截圖，其中一張寫着「任達華被捅後在醫院同款病人服」。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

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淘寶網站一向「乜都有」，豈料今次任達華遇襲亦令一眾淘寶商家內心彈出「飛雲嚟喇」的一句，以此大賺一筆。有網民發現網上正瘋傳數張淘寶商品截圖，其中一張寫着「任達華被捅後在醫院同款病人服」，相中顯示模特兒身穿的藍白間條病人服，與華哥所穿的病人服確實相似，售價50人民幣（約57港元）。

除此以外，就連華哥當時出席活動時所穿的「Balenciaga Triple S」螢光綠色波鞋亦有份，相中更見寫着「任達華被捅同款」，售價4980人民幣（約5650港元）。另外更有網民上載白色拖鞋、及包裝紙巾等相片，均稱任達華使用過，非常爆笑。

就連華哥當時出席活動時所穿的「Balenciaga Triple S」螢光綠色波鞋亦有份，相中更見寫着「任達華被捅同款」，售價4980人民幣（約5650港元）。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

記者曾上淘寶網嘗試以「任達華被捅同款」的關鍵字眼找尋相關商品，但完全沒有發現，估計其實是網民的創意改圖。

其他網民紛紛留言，表示驚嘆其創意，「使咪咁快手」、「果然緊貼潮流」、「抽水抽到乾塘啦」。不過亦有網民批評：「大吉利是咩，邊個敢買？」、「發財都唔係拎呢啲啦下話。」

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