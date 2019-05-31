淘寶買寧采臣書生籃收到貨　千人圍觀人妻開箱照：好想喺街撞到你

早前有淘寶精人妻在facebook群組分享開心大發現，指在淘寶網看中《倩女幽魂》中男主角寧采臣常揹着的背包（又稱書生籃），誓言打算購來買餸，雖然被丈夫強烈反對，還刪除其淘寶程式，但人妻在網民鼓勵下未有放棄，果真買下心頭好，戰利品一到即在fb分享開箱時刻，引起大量網民圍觀。

昨晚（30日）書生籃一到，人妻隨便在fb分享開箱時刻，引起大量網民圍觀。（FB「淘寶開心share」截圖）

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該名極具創意的人妻，本周初在facebook群組「淘寶開心share」發帖，指打算在淘寶網買那個猶如電影道具的背包，但丈夫卻語重心長叫她「老婆，你唔好咁黐線啦好嗎？」對話令一眾網民爆笑，又鼓勵她要堅持，或者能創造買餸新風潮。

竹背包可說是寧采臣的標配，張國榮背包的造型，更堪稱經典。（《倩女幽魂》劇照）

事隔幾天，人妻在群組再次發帖，除了分享其新搞作「擔挑」之外，更回應網民查詢稱書生籃已入手，令人非常期待。直至昨日(30日)她的確「找數」分享開箱文照片，只見她將書生籃揹上肩膊試用，直言質料不錯又「實淨」，更稱放假有機會出街試用。

網民看完照片都踴躍留言，不足半天已有近千個留言，紛紛稱「我最期待的畫面出現了」，又大讚樓主果然做得到，大家都很期待在街上碰到樓主，「係咪會揹去買書啊？」但亦有人稱「希望唔會喺堆填區出現」。有網民則指「要買返件衫成套着先得」，但人妻終於收手稱「老公唔會畀㗎啦」。