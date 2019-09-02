男人偷食唔容易！　盤點十大女生捉姦技能　專業會計、心虛Wifi？

大家總說女人的第六感最準，談起戀愛要抓出軌、外遇的功力根本比福爾摩斯還要神，有時男生不經意的小舉動、不正常的話語都能讓人感覺不對！任何一點蛛絲馬跡都不會被輕易放過，男生自以為聰明的小舉動，卻讓女生展現讓人意想不到的技能。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2018年06月27日到2019年06月26日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、看看女生們在談戀愛時都內建哪些技能可以隨時抓到男生們的外遇，想逃過女生的第六感？這可沒那麼簡單！

十、超能力血壓計：馬上察覺情緒波動

疑點現象：

最近相處時他老是找碴、說一句就駁嘴十句，莫名其妙的小事都可以吵起來？交往前、初期都把你當個小公主疼愛，但現在卻把你當老媽子嫌棄。

網友妙招案例：

「有時候會太生氣就忘記到底為什麼吵，以為都是自己無理取鬧，所以之後都會記錄下來，冷靜過後再來看，才發現根本就是他在找碴啊，找一堆理由還不是想分手。」

男士偷食，還有什麼蛛絲馬跡？（Brooke Cagle／Unsplash）

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九、火眼金睛孫悟空：細微換外貌別想瞞

疑點現象：

平常身上有臭宅味的男友怎麼最近都不臭了？還開始會在意起自己的味道、穿著打扮，甚至看到他添購了不少新衣服、香水……等，下班回來後外套上還有著女香水味……

網友妙招案例：

「我一開始還以為他開竅了會打扮了，但聞到女香後知道肯定不對勁！所以就在他衣櫥裡噴我的香水，時間久了那個女香味也漸漸沒了。」

八、名偵探蒐證力：遺留蛛絲馬跡就是兇手

疑點現象：

一上車發現長頭髮、耳環、口紅……等，甚至副駕駛座被調了位置！還解釋只是同事順路載一下。

網友妙招案例：

「最好是有每天順路的啦！沒關係啊我頭髮就一根一根撿，觀察是不是同個人。然後再放一支口紅在前置物櫃、掉支耳環在座位上，後來那女的就好像搬家了一樣呵呵。」

睇埋女生其餘七種更強大嘅特殊捉姦同反制技能！（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月27日至2019年06月26日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『女友特殊才能』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

十大女友抓出軌的特殊才能。（DailyView網路溫度計）

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