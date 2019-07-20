【愛情研究】女性偏向揀自私靚仔一夜情　邊種做長期伴侶最心動？

在這個看臉的世界，長得不帥怎麼找對象？別灰心，在俘獲女性芳心這件事上，有一件「法寶」連顏值也甘拜下風。那就是：做一個好人。

發表在《演化心理學》一項研究表示利他，即樂於助人的品質能有效彌補男性在顏值上的不足。作者丹尼爾法雷利（Daniel Farrelly）發現，女性在尋求戀愛關係時，更願意考慮利他的大眾男而不是利己的大帥哥。無私、助人、熱心等親社會性是女性在尋找終身伴侶時非常看重的特質。

女性在尋求戀愛關係時，更願意考慮利他的大眾男而不是利己的大帥哥。﹙hyeri_0609@IG﹚

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一夜情看臉，長期關係看利他

法雷利和他的合作者調查了202名異性戀女性，她們平均年齡21.93歲。研究者首先以照片形式呈現成對出現的男性，其中一位英俊瀟灑，另一位則相貌平平。

示意圖。（《變身西裝》（ハンサム★スーツ）電影海報）

之後通過展示情境，使這些女性認為其中一個人看起來是副熱心腸，而另一個則是個自顧自的傢伙。所用到的情境都是典型的生活化場景：

在街角咖啡店的櫥窗下坐著一個衣衫襤褸的老人，E君決定進店為他買一杯茶和一份三明治，而F君佯裝打電話，徑直走開了。

兩位男性看見湍急的河水中有一個小孩在扑騰呼救，T君見狀決定跳下河水救出小孩，而S君窘於河流湍急，放棄了救人打算。

主實驗共有8輪，顏值和利他之間是隨機搭配，即利他者既可能是帥哥，也可能是相貌平平者。另外，研究者還設置了4輪對照組，在該條件下只操縱顏值而不操縱利他程度，比如：

兩位男性進入了一家商店，高顏值買了雙鞋子，而低顏值買了件衣服。

最後，在每輪情境之後女性被試都要表態，這兩名顏值、利他程度各不相同的男性在維持短期曖昧關係（一夜情）以及長期戀愛關係時的吸引度分別有多高。

結果顯示，在長期關係中，女性喜歡高顏值超過低顏值，喜歡利他高的超過利他低的。這兩點比較符合我們的常識。而那些既利他顏值又高的男士，其「勾搭」女性的能力力壓其他類型。也是，大部分人恐怕都不會拒絕那些在國際難民營救助兒童的肌肉男吧？

女性喜歡高顏值超過低顏值，喜歡利他高的超過利他低的。﹙《比悲傷更悲傷的故事》劇照﹚

一個有趣的發現是，當相貌平平者表現出利他時，女性對他們的好感度會顯著提升，其吸引度大致從1.8漲到2.7（數值範圍從1到5）。

這真是廣大「單身求偶遇」者的福音！出生時不小心「捏」歪了的臉，終於能通過後天培養的熱心腸得以彌補。但需要注意，上述效應只存在於長期關係中。也就是說，當女性尋求曖昧（一夜情）時，長得帥不帥仍然是決定因素，太過利他者在此時甚至會遭到女性的差評。

除此之外，在女性打算尋找男朋友時，她們平均給了利他但不帥的男性2.7分，卻只給了帥卻利己的男性2.0分。這說明純粹的利他要比純粹的顏值更能打動女性，因此除了帥之外，利他品質也能讓一個男性變得性感起來。

「男人不壞，女人不愛」大錯特錯

大家都津津樂道，「男人不壞，女人不愛」。但這句話從頭到尾都站不住腳，至今已經有眾多研究揭示：「好人」才是女性長期擇偶時偏愛的對象，「好人」身上有著吸引女性的獨特魅力。法雷利等人的這項研究，更是進一步指出，利他在女性擇偶時的重要性甚至要高於我們通常認為最重要的顏值。

自達爾文進化論誕生以降，人類利他行為就是一個爭論不休的謎題。如果一個人願意犧牲自我利益去幫助他人，那這種行為如何會被自然選擇所保留？

大家都津津樂道，“男人不壞，女人不愛”。但這句話從頭到尾都站不住腳。﹙sun4finger@IG﹚

利他雖然能增加他人生存的概率，但卻會減少行為者自身的生存概率。法雷利等人認為，他們以及上述諸多研究的結論，「女性更偏好利他男性」似乎可以部分解釋利他之謎。利他基因（相比於利己基因）更受女性青睞，其在繁衍中獲得的優勢可能要多於幫助他人所產生的劣勢，因此從總體上看，利他仍是進化均衡策略。這也說明，演化心理學中的兩性關係不僅有精於算計的「空殼式」交互模型，還納入了利他等親社會特質。

愁著找不著對象的男性同胞們，轉進時間培養利他技能了！帥，可遇不可求，但助人為樂，我們還是可以做到的。

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