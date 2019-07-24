放狗男停車場偷錢叫愛犬「睇水」　公安憑狗隻打扮一小時破案

貪心犯法已經夠差，還要拖自己的狗下水！南京一名男子日前在當地一個停車場放狗，發現有私家車放有現金，而且沒有關好車窗，竟然叫兩隻狗分別在車頭及車尾位置把風，隨即落手偷錢。雖然閉路電視沒有拍清楚男子的臉，但成也狗狗，敗也狗狗，鏡頭清楚拍到兩狗的外形及打扮，警方在車主報案後1小時就迅速捉到他，道出破案關鍵：「人看不清，狗很有特點。」

南京一名小偷利用兩隻狗把風，於停車場內偷錢，但被閉路電視拍下。（微博影片截圖）

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事發本月14日，一名男子帶着兩隻愛犬到南京浦口一個停車場內散步，其間發現一輛車沒關好車窗，裏面放了些財物。放狗男起了貪念，竟着小狗蹲在車頭，大狗蹲在車尾為他把風，自己則從窗口爬入車廂偷錢。

車主劉先生事後才發現忘記關好車窗，放在座駕的4000多元人民幣（約4500港元）現金不翼而飛。警察翻查停車場的閉路電視片段，發現未有拍清楚男子面貌，但卻清楚拍到兩隻狗的外形，其中小狗穿花色衣服，大狗則穿粉色衣服。憑着狗狗的外形特點及打扮，警察接報後1小時就找到放狗男，以涉嫌盜竊將其拘捕，並告誡他：「狗很有特點」。

事件引來網民爆笑，稱放狗男偷錢前「忘了給狗子帶頭套了」，又笑問：「狗算共犯嗎？」有留言就模仿小狗的心聲，寫道：「我（狗）為這個家付出太多了。」

（江蘇新聞）