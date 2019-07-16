網紅火鍋店打邊爐驚見活蛆　店員辯稱是菜蟲　內地女：我都無叫菜

內地不時爆出黑心食物或餐廳醜聞，就算是受歡迎的「網紅店」也不例外。近日一對內地夫婦到浙江著名網紅火鍋店寬窄巷子用餐時，竟在鍋內發現蛆蟲，向店員投訴後，對方答應換鍋，惟夫婦竟在電磁爐發現更多仍在蠕動的蛆蟲，妻子更即衝到洗手間反胃嘔吐。兩人事後於網上發文講述事件，指侍應看見蟲子時竟一度辯稱是菜蟲，當地執法部門事後到店舖檢查，並要求店方關店清理。

一對內地夫婦上周食火鍋時竟於電磁爐邊發現一堆蛆蟲在蠕動，妻子更當場嘔吐。（搜狐新聞截圖）

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事發上周五（12日）晚，浙江義烏一對劉姓夫婦與客戶到當地一家被稱為著名網紅店的火鍋店寬窄巷子用餐，他們點了一個「筒骨鍋」、牛肉、毛肚及鴨腳等食物，「正常程序掃碼點餐吃得正歡，突然鍋底裏吃出兩條蛆」。他們即時向店員投訴，對方竟辯稱是菜蟲，「但是我們並沒有點青菜！」。

店員之後又說蟲子可能附在湯底粟米上，但劉太「把玉米挑出來檢查並沒有蟲眼！」，店員遂提出重新換過菜品及湯底，並提供折扣，獲劉姓夫婦同意。

不過當店員取走火鍋時，劉太竟發現電磁爐上有仍在蠕動的蛆蟲，頓時感到非常噁心，跑到洗手間內嘔吐大作，「一兩隻菜蟲我能理解！可當我看到這一堆堆的蛆的時候，我真的反胃到跑到三樓衛生間就吐了！這是要多久不打掃才長得出來這麼多的蛆！」。

執法部門到涉事火鍋店檢查，於店內發現其他「不規範行為」。（搜狐新聞截圖）

劉太其後要求聯絡店長，惟對方不在店內，擾攘近一小時，店員才提出可以免單，但很快又改口稱只能給他們一張1000元的儲值卡，並稱如他們有任何不舒服可再次聯絡，令夫婦非常不滿，決定向執法部門投訴，「我氣憤的是店長都不出來處理，一直讓我們和服務員拉鋸戰」。

翌日早上，執法部門到涉事火鍋店檢查，期間於店內發現其他「不規範行為」，遂要求火鍋店「限期整改」，並將會跟進相關問題。火鍋店的負責人受訪時承認店長工作疏忽，稱已責令他停職，又強調該店食物安全「肯定沒有問題」，「我們絕對非常良心的，我們已經停業整頓，在做大掃除，一定要杜絕類似事件發生」。

當日下午，劉太亦透露，店方已主動向她及丈夫道歉，並按他們的消費金額作出10倍賠償，總共約4000元人民幣（約4549港元），同時為劉姓夫婦辦理一張6.8折終身折扣卡。

（綜合）