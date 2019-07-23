日應召女郎係《遊戲王》高手　顧客排長龍為挑機唔為上床

現代版賣藝不賣身！日本一位應召妹最近名聲遠播，許多男客點名要她上門。應召妹上門之後的劇情走向非常另類、純到不行，因為客人們看上的是她的《遊戲王》技能，不為房事、只求對戰。

有日本網友指剛認識到一位玩《遊戲王》超強的應召女郎。（Twitter@8cFS70aWWJFzgr0 截圖）

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一名網友在推特上發文分享自己的奇特經歷，他新認識的一名應召妹自爆最近生意興隆，原因只為了《遊戲王》。起因是一位客人和她對打之後慘敗，之後她的名聲開始漸漸傳開，許多客人開始上門和她較量一番。由於應召妹的卡牌技能超強，往往讓客人敗陣而歸，卻也讓她的名聲越傳越遠。

網友們看了這個奇妙的消息無不嘖嘖稱奇，直稱「不脫衣的決鬥真是高貴的對戰」，還稱這是「新興的賺錢方式」、「感覺可以變成一個新產業」。由於話題畢竟是繞著應召打轉，難免也有這樣的想像「可以當AV題材來拍」、「打贏的話可以收半價嗎」。

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