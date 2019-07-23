【元朗黑夜】何君堯鬧朱凱廸不配做議員　港台員工反駁：你都唔配

元朗周日（21）發生大批白衫人士手持鐵通、木棒等武器，無差別襲擊西鐵站、商場及附近的市民。襲擊發生前，立法會議員何君堯被拍到與白衫人士握手問好，更稱呼他們是「英雄」，事件惹來網民質疑。今早他與另一立法會議員朱凱廸出席港台節目《視點31》，節目尾聲他拍枱走人，罵朱「你不配做我哋議員」，鏡頭後有人馬上駁斥「你都唔配」，並說「我係呢到職員，我係香港選民」。節目引起熱議，有人大讚該名員工：「精彩呢個Ending。」

何君堯突然拍枱走人，主持要尷尬打圓場。（《視點31》截圖）

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元朗襲擊事件令香港市民人心惶惶，生怕乘地鐵、西鐵時會無故遇襲。港台節目《視點31》今日邀請何君堯和朱凱廸討論事件，席間連同主持在內，3人不停同時說話，場面混亂，何多次指責「黑衣暴徙」，更稱是林卓廷「帶隊入元朗」，又將「光復」比喻成太陽能、提議設立「示威休漁期」等。

其後何君堯質疑朱凱廸為何穿黑衣，又拍膊頭叫朱「look at the camera」，呼籲停止光復行動，朱凱廸指若政府不回應市民訴求，示威不可能停止，何君堯情緒激動，大鬧「你（朱凱廸）簡直係人渣」，拍枱起身，並扯下身上的咪丟到櫈上，主持人只能尷尬地打圓場。

何君堯離開港台時回應記者提問。（《視點31》截圖）

何怒氣沖沖離開，邊行邊鬧：「你（朱凱廸）不配做我哋嘅議員。」這時鏡頭後有人高呼：「你都唔配呀。」何隨即反問：「你邊位呀？」對方回應稱：「我係呢到嘅員工，我係香港選民。」

事件隨即引來網民熱議，有網民表示一言不合拍枱走人的做法難看，「立法會議員定維園阿伯？」，又謂「好行夾唔送」，有留言則大讚港台員工說得好：「攝影師好嘢！」