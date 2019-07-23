【元朗黑夜】何君堯去港台行錯路　商台主持指正雙手合十拒握手

新界西立法會議員何君堯今日（23日）出席香港電台參與直播節目《視點31》，與另一新西議員朱凱迪就元朗白衣人襲擊事件激烈辯論。進入港台前何君堯卻走錯路到了隔壁的商業電台，商台主持人阮子健（KY）立即指正：「你行錯路呀！」何君堯申手想和他握手，但阮子健雙手合十拒絕。

何君堯伸手向阮子健握手。（「叱咤903 在晴朗的一天出發」fb圖片）

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何君堯伸手想和他握手，但阮子健雙手合十拒絕。（「叱咤903 在晴朗的一天出發」fb影片截圖）

何君堯今早前往香港電台，拍攝直播節目《視點31》，當他下車之後，大批傳媒蜂擁拍攝，商台主持人阮子健也在其中。此時，何君堯一度走錯路，想往港台旁的商業電台前進，阮子健見狀，於是提醒何君堯：「你行錯路呀！」

何君堯之後伸手向阮子健握手，表示「Thank you」，阮子健雙手合十婉拒，何君堯隨即向港台方向行過去，期間有人稱「無人多謝你」、「好行夾唔送」、「好行夾唔送」、「返元朗」。

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「叱咤903 在晴朗的一天出發」的facebook專頁上載片段，表示「話說何君堯議員就響隔離台接受訪問，KY久仰佢大名，就諗住去問候下佢」，見何君堯「行左歪路」，好心指正，「不過握手就免啦！醫生朋友好注意衛生，費事整污糟自己隻手啦！」