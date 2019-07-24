【逃犯條例】市民着雨褸戴頭盔中環站默站　乘客高呼：香港加油！

周日（21日）元朗有大批白衣人無差別襲擊西鐵乘客，有市民不滿港鐵當晚做法，今早（24日）自發於金鐘站進行不合作運動，以阻塞車門關閉等方法癱瘓地鐵運作。部分乘客不滿行動「阻住人返工」，港鐵職員及警方最後出動調停，列車服務於早上9時15分陸續回復正常。 同一時間有一批市民於中環站內進行「靜默站立」行動，他們身穿雨褸及戴上頭盔，手持單張以無聲默站表達對721事件的不滿及反修例5大訴求，引來不少路過的乘客圍觀。其間有部份行經市民一度情緒激動，用粗口指罵正在默站的市民，但亦有乘客拍手以示支持，高呼：「香港加油！香港人加油！」令網民紛紛大讚超感動。

部份市民於中環站內進行「靜默站立」行動，他們身穿雨褸及戴上頭盔，並手持單張以無聲表達對721事件的不滿及反修例5大訴求。（fb群組「香港突發事件報料區」片段截圖）

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目撃事件的網民今早於facebook群組「香港突發事件報料區」上載影片，顯示中環站月台有6名市民身穿雨褸，戴上口罩與頭盔，進行「靜默站立」行動。他們手持單張，無聲表達對721事件及反修例的5大訴求，部份人更把單張貼在雨褸上，引來不少路過的乘客駐足圍觀拍照。

影片中未見有港鐵職員前來維持秩序，而部分乘客見到默站的市民，一度激動以粗口辱罵，有人見狀即主動上前勸喻及調停。

其他圍觀乘客後來用掌聲予以支持，甚至高呼：「香港加油！香港人加油！」站立的市民隨即鞠躬道謝，最後大部份乘客陸續散去。

不少網民大讚場面感動，「多謝您哋為我們的付出，無言感激」、「辛苦哂你哋，加油」、「香港人齊上齊落呀」。

（fb群組「香港突發事件報料區」）