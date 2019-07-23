【元朗黑夜】市民唱K神器「隊鼻」扑咪　何君堯：成熟啲啦得唔得

前晚（7月21日）元朗發生白衣人無差別襲擊市民事件，警方被外界質疑太遲到場處理，故出現「警黑勾結」之說。當晚逾百名手持鐵通、木棍等武器的白衣惡漢，衝入元朗西鐵站見人就打，而新界西建制派立法會議員何君堯被指當日事件發生前，曾在元朗與白衣人握手問好，更稱對方為「英雄」，令人質疑跟襲擊事件有關。 今日何君堯在港台節目《視點31》與新界西議員朱凱廸對談時，竟中途嬲到拍枱收咪走人，離開時何獲20多名市民「迎接」，當中有人自備唱K神器「吶喊助威」，其後記者「扑咪」訪問何君堯時，該市民一同遞上唱K神器，更用神器直接「隊中」何的鼻子，令他激動捉對方手仔「訓話」，「你做啲嘢成熟啲得唔得？」，片段隨即在網上瘋傳，不少網民激讚「大快人心」，又指這才是唱K神器的真正用法。

何君堯出席港台節目《視點31》拍枱走人後，在港台大閘與20多名市民會見數分鐘，其間被人以唱K神器「隊鼻」。（港台直播截圖）

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何君堯被「隊鼻」逐格睇：

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立法會議員何君堯今日出席港台節目《視點31》與朱凱廸對談，其間多次要求朱凱廸呼籲市民停止「光復行動」，在直播中途更拍枱除咪走人，他離開時在香港電台大閘外，與20多名市民會見數分鐘，其間有人自備唱K神器，高聲質問他：「你邊到㗎？美國啊？返去大灣區啦！」何君堯則呼籲他們理性表達訴求，不介意被人用粗口辱罵，並邀請大家出席8月的集會交流。

其後有記者「扑咪」訪問何君堯，他否認持有外國護照，亦沒有申請，其間身穿白衣的市民亦一同遞上唱K神器，並笑笑口將唱K神器「愈隊愈埋」，最後「隊中」何的鼻子，何即激捉住對方手仔表示「唔好咁隊埋嚟」，又慈父式說教稱「你做啲嘢成熟啲得唔得？」，最後一邊捉實唱K神器，一邊繼續受訪，似乎非常擔心市民有新一輪行動。



鬧完朱凱廸「人渣」後，何君堯突拍枱起身。（《視點31》截圖）

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片段隨即在網上瘋傳，不少網民紛紛表示大快人心，「笑到腸都跌落嚟」、「佢笑笑口先正」、「狂loop 10次笑10次」、「何議員做咩用鼻撞人支咪」，認為這才是唱K神器的真正用法，又認同該名市民做法，「小學雞議員就要用小學雞手段對付」，另有網民建議下次可改用長廁紙筒。