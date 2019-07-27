【父女情深】台爸不捨前世情人出嫁　接新娘時崩潰痛哭喊：不要

常說「女兒是爸爸的前世情人」，悉心養育呵護多年的女兒出嫁了，不少父親既高興又不捨，心中難免五味陳雜。近日台灣有位父親，在接新娘環節時突然情緒激動，泣不成聲，更一度表示不想女兒出嫁，情景令人動容。女兒指「第一次看到爸爸崩潰」讓其不知所措，感動逾4萬名網民，「看着照片我都想哭了」。

台女指出嫁當天，「第一次看到爸爸崩潰，讓我不知所措」。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

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據台媒報道，當地有新娘於周二（23日）於facebook群組「爆廢公社」發帖，表示在自己出嫁當天，在接新娘跪謝父母的環節時，父親竟然當下崩潰痛哭，甚至一度站起來說：「不要！」令她不知如何是好，「第一次看到爸爸崩潰，讓我不知所措」，其父整理情緒後，再次接受女兒和女婿的跪拜，場面感人。

帖文感人得惹網民泛淚，至今已累積逾4.5萬人讚好，不少人留言深有感觸，「我好想我爸，曾經想過他能看着我出嫁，可惜再也沒這個機會了」、「我爸來不及看到我的婚禮就過世了…」、「我婚禮當天一早我爸吃不下早餐，拜別時我爸緊握拳頭，咬牙抿嘴的掉眼淚不敢放聲大哭，也說不出任何一句話」。

與父親感動相擁。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

有許多爸爸都笑言很怕女兒將來出嫁，「我以後嫁女兒也一定哭慘」、「我老公以後一定會哭很慘，有兩個女兒」、「我在女兒結婚之前就會先幹掉男朋友」、「我跟我女兒說好了，以後我要當嫁妝一起過去」。

（facebook群組「爆廢公社」）