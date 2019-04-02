【前世情人】台爸手製紅白街機賀女兒生日 　網民激讚：想訂一台

前世情人的生日禮物該送什麼？一定是讓很多爸爸都煩惱的事～不過再貴重的禮物，都比不上親自手作來得更珍貴。有名網友就在爆廢公社發文，這位爸爸因為自己喜歡紅白機，於是「動手做」一台當女兒的生日禮，而且成品是真的可以玩！超強手藝讓網友都好佩服，紛紛搶著認契爺！

超強爸爸手工製作紅白機當女兒的生日禮物。（爆廢公社）

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根本是最強生日禮物！

從裁切木板、畫外觀造型、到接電腦線路通通一手包辦，做出來的成果也是超級擬真，這種老爸真的人人都想要啊！網友說：

「最強老爸👍」、「請收下我的膝蓋」、「好厲害喔，在小朋友心目中是無價之寶」、「好強...好想要ㄧ台...大台的玩起來就是不一樣！😲」、「請問缺乾兒子嗎？乾爹～人家也想要一台😘」、「別人的爸爸總是不會讓我失望」

其他家長壓力好大系列：

「可以不要這麼強嗎？叫地方爸爸怎麼辦～」、「我要把這文章隱藏不能讓我兒子看見~"~」

▼▼這位爸爸也將製作過程公開與網友分享，按圖放大▼▼

各種經典遊戲都能玩！

因為是接上電腦，該網友表示現在有四千多種遊戲能玩，包含經典的月風魔傳、馬力歐、俄羅斯方塊通通都有！

「我想插卡帶下去XD」、「竟然有月風魔傳！！」、「月風魔傳的背景音樂真是經典」

大批網友求開團購！

而且只用了1200台幣買零件，其他材料都是廢物利用，真的環保又超有創意！

「可以跟你訂一台嗎 (認真」、「這真的好強，請問怎麼訂購😂」、「可以開工廠製作了 超Q」、「你的副業來了啦，可以接單做了」

大批網友求開團購！（爆廢公社）

不過雖然大家都搶著想訂購，但是大量生產販賣是會有版權問題的～所以這真的是世上唯一的禮物！而且其實照片中的女孩並不是遊戲機的主人，真正收到禮物的女兒今年才四歲（想喊岳父的請再等個十四年） ，有這麼厲害的爸爸，女兒真的好幸福啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】