百元偽鈔買西瓜斷正　江蘇女即場吞「罪證」扮無辜

江蘇南通市一名女子上周日（21日）去生果店買西瓜，拿出一張100元人民幣（約116港元）紙幣付款，店員發現該張百元鈔手感非常粗糙，放進驗鈔機後證實是偽鈔。生果店老闆當場捉住涉嫌行騙女子，豈料她竟然趁亂搶過店員手上偽鈔，塞進嘴裏吞下圖毀滅證據，案件現已交由警方處理。

「吞鈔女」一進店便拿了一個西瓜問女店員多少錢，女店員說8.8元人民幣（約10港元），「吞鈔女」隨即拿出一張百元紙幣，但店員沒有零錢找續，她於是拿出5元紙幣，店員表示錢不夠，她就再次拿出一張百元紙幣。

店員到該張紙幣時，感覺紙質的紋路非常粗糙且有點割手，於是將之放進驗鈔機，結果證實是偽鈔。生果店老闆剛好在場目睹事件，馬上大喝一聲「我今天不可能讓妳走！」，然後出手把「吞鈔女」捉住。

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網民：咁多細菌都吞落肚

然而，「吞鈔女」卻趁混亂成功從店員手中搶回偽鈔，並立即將偽鈔塞進嘴裏吞下，在場眾人都驚訝不已。「吞鈔女」銷毀證據後，還裝出一副毫不知情的無辜樣子，跟店主僵持不下；店員稱：「很痛恨這種事情，有手有腳的為甚麼做這種事情，來騙我們做甚麼？」

有關片段曝光後，不少網民表示哭笑不得，「現金表面有很多細菌，這都吃得下，看着都難受」、「她以為把錢吞了就沒事了，太天真了」、「雖然沒有證據，但這事上了新聞，現在大家都知道了」。