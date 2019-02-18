貴州65歲大叔為建新屋　花4年學印人民幣假鈔　裝修工一收即揭發

置業困難全因一個字：「錢」！貴州一名65歲男子沒錢但又想住新屋，他想出的方法不是努力打工賺錢，而是學習如何印假鈔。經過4年的鑽研及反覆試驗，男子終在家用印表機印製人民幣假鈔。正當他以為有錢付給裝修工人建新屋之際，卻遭工人揭發是假鈔，男子最終被公安拘捕扣查。

65歲姓楊男子為建新屋，於是在4年前到廣東學習及研究如何印假鈔，但結果被揭發兼被捕。（梨視頻片段截圖）

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涉案的65歲男子姓楊，居於貴州大方縣，他一直想建新屋，於是在4年前到廣東學習及研究如何印假鈔，經反覆試驗調色，終在家成功用印表機把一張張A4尺寸的白紙，雙面複印假鈔，製成品多達130多萬人民幣（約153萬港元）。

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男子最近向裝修工人繳款工程費用，卻被工人發現鈔票是假的，於是向公安舉報。公安介入調查，終在男子家中檢獲該批假鈔，公安指雖然假鈔顏色與真鈔非常相似，但因紙的質感及厚度均與真鈔所用的短棉絨有別，故男子的騙人技倆即被揭穿。男子現已被公安扣查，他更稱沒想到就這樣被查獲。

（梨視頻）