【元朗黑夜】立場姐姐憶被圍毆經過　難忘市民頭破血流仍勇敢救人

元朗白衣人無差別襲擊市民事件發生近一周，「立場姐姐」當晚在西鐵站作現場直播期間，同樣被大叔追打開打至倒地。她昨晚（26日）在facebook發文，憶述當時只要有一人被多名白衣人圍毆時，其他非白衣人都不顧一切衝去救人，直言自己所做的只是皮毛，同場有更多市民「頭破血流仍前仆後繼」救援，又指慶幸以記者身份在場記錄「月台廝殺」一幕，至少不是全行都只能用「網上片段」。

7月21日晚，元朗有大批身穿白衣人士，無差別攻擊西鐵站內外的市民。（資料圖片 / 香港01記者攝）

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立場姐姐稱慶幸在場記錄「月台撕殺」一幕，至少不用全行都使用網上片段。（立場新聞影片截圖）

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立場姐姐昨晚在facebook發文分享7月21日元朗發生的事，指自己並非大家所說的勇敢，因「畀人打完即刻爬返起身繼續」的情況，對於今日香港抗爭者而言，只能算基本盤。她解釋當時不打算在元朗久留，只是出上環途中經過，因此並無帶頭盔，到埗時第一波攻勢已過，閘內有頭破血流的傷者。本着記者的身份，當她看到白衫人轉身向朗屏方向，閘內市民按兵不動，擔心出口有其他市民，「如果佢哋喺嗰邊打人，冇人，係冇任何人會知道」，故基於記者的本份，就出閘將鏡頭轉向有衝突的地方，繼而被毆打。

她指有戴着灰頭盔人士見她被打，即出閘幫手卻同樣被人圍毆，她唯有一手拉他走，另有市民幫她倆擋住白衣人的攻擊，「佢全程護住我，我一路被人毆都仲掛住執返部機影佢爆血的嘴」。另外新聞上的大肚婆當時暈倒在立場姐姐附近，她亦是看到有人被打而上前阻止，形容她只是「一個着着住靚靚純白連身裙，化晒妝，着有踭珠片鞋，純粹落街搭個地鐵的女士」。

立場姐姐表示，見到至少10名白衣人圍毆市民時，只立即舉機拍攝，但同時問自己「佢就嚟畀人打死，我可以做啲咩，發現自己除咗影住，乜都唔敢做」，但當時閘外一班非白衣人卻衝去救人，「男男女女，壯唔壯瘦唔瘦弱，全部」。

文章指，這場運動意外捧紅記者，是因為其他抗爭者都是不露面的，才將關注全放在有名有姓有樣的記者身上，「其實我呢啲根本只係段片好驚嚇咩？同場同時間有十幾個人畀人打得更加甘、受緊更加驚嚇嘅嘢啊」，更強調「求其一個元朗居民都堅到咁」，又指有大批香港人「已經勇敢到你想像唔到」。

她最後表示，慶幸自己被打後仍跑上月台繼續直播，否則「月台廝殺」一幕，全行都只能用「網上片段」或「林卓廷facebook片段」，「有條記者拍的新聞片用吓，究竟作為記錄者幾時要頂幾時要退，我都冇答案」。

戴着灰頭盔人士見立場姐姐被打，即出閘幫手卻同樣被人圍毆。（立場新聞直播截圖）

帖文引來逾2.6萬人讚好，不少人紛紛留言感謝立場姐姐敬業精神，「你已經做得比你嘅崗位應該要做嘅更加多」，又囑咐她下次工作要小心安全，保命要緊，亦有人指連大肚婆都勇敢救人，「睇到喊咗出嚟」。