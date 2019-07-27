性愛片外流2個月　兩度爆分手　台美女網紅刪光合照後又反口

台灣網紅美女「閃亮亮」與YouTuber男友、「硬漢兄弟」的團員「黃包包」拍拖剛滿1年，但二人的性愛影片曾兩度被公開，令他們之間的感情不時傳出亮紅燈。近日閃亮亮突然刪除Instagram上所有情侶合照，令網民懷疑他們是否已悄悄分手，關係正式「壽終正寢」。不過最終兩人分別更新限時動態（Story），分享一起出遊的照片和影片，惟閃亮亮未有解釋為何突然刪除所有合照。

台灣網紅美女「閃亮亮」在性愛片流出後，仍發言力挺男友「黃包包」，更稱對方是「老公」。（閃亮亮ig圖片）

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閃亮亮的Instagram現時主要都是她的個人照片及她與友人的合照，過去她曾貼出與黃包包的合照已經不能找回，令人質疑兩人的關係是否已經走到終點。不過「硬漢兄弟」的ig於26日更新限時動態，只見一行5人同車「出外景」，當中包括黃包包及閃亮亮在內，他們還一起唱歌，顯得心情愉快，似乎未受傳言影響。

閃亮亮在限時動態貼出與黃包包的合照，並稱呼對方「我男人」，似乎打破分手流言，但她並沒有詳解為何有刪照的動作。（閃亮亮ig圖片）

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兩人的性愛片風波要由年初說起，網上突然瘋傳2段分別長58秒及35秒的性愛片段，雖然畫面中未有見到女方的臉孔，但網民憑男方側腰處的刺青，認出就是黃包包。而事隔4個月後，再有新一段30秒的性愛影片被公開，不少網民都質疑是黃包包兩次都是為了炒作而出賣女友。

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不過當事人都極力否認散播影片，閃亮亮曾指影片保存於她的手機之中，既沒有送出去維修，亦沒有借過給其他人，更沒有使用雲端儲存，故懷疑遭有心人士利用，當時曾稱已報警備案。閃亮亮當時亦力挺男友稱「我是真的愛我老公」、「（拍片是）夫妻之間的情趣，沒有任何人做對不起的事」。

（綜合）