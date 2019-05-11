台美女網紅性愛片流出　YouTuber男友遭圍攻　女方開腔護「老公」

台灣網紅美女「閃亮亮」與YouTuber男友、「硬漢兄弟」的團員「黃包包」拍拖，兩人今年初慘遭性愛影片流出事件困擾。詎料事隔4個月，日前再度有新一段性愛影片被公開，不少網民都質疑是黃包包為炒作出賣女友，雖然當事人已否認散播影片，但外界仍怒插男方沒有好好保護女友。昨日閃亮亮一度要緊急關閉Instagram，惟其後再度開啟ig，更則連發多篇限時動態（Story），力挺男友稱「我是真的愛我老公」、「（拍片是）夫妻之間的情趣，沒有任何人做對不起的事」，其大方與敢愛的態度獲網民激讚，但網民亦提醒她要做好措施保護自己。

台灣網紅美女「閃亮亮」與YouTuber男友、「硬漢兄弟」的團員「黃包包」拍拖，兩人至今已有3條性愛片段流出。（黃包包ig圖片）

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台灣知名YouTuber「硬漢兄弟」黃包包和ig擁有24萬粉絲的網紅女友「閃亮亮」相戀，今年年初網上瘋傳2段分別長58秒及35秒的性愛片段，雖然畫面中未有見到女方的臉孔，但網民憑男方側腰處的刺青，認出就是黃包包。當時大批網民湧入黃包包的ig及facebook留言炮轟，質疑片段是黃包包用以炒作提高知名度，因為片中女方沒露臉，兩人的姿勢更是巧妙地未有沒露出私密部位。

不過閃亮亮曾澄清，影片是保存於自己手機之中，既沒有送出去維修，亦沒有借過給其他人，更沒有使用雲端儲存，故懷疑遭有心人士利用，已報警備案。

事後兩人關係依舊，感情未有太受輿論影響，而且繼續於社交網站不時發圖放閃，男方更將兩人相遇過程拍成名為「讓硬漢兄弟來教你們把到女神級正妹」的影片，顯示黃包包向當時在賣紅豆餅的正妹閃亮亮搭訕，兩人交換聯絡方式後，甚後真的交往變情侶，至今仍是網上佳話。

台灣網紅美女「閃亮亮」在性愛片流出後，仍發言力挺男友「黃包包」，更稱對方是「老公」。（閃亮亮ig圖片）

不過，事隔4個月後，昨日網上再流出一段30秒的新性愛影片，不少網民再感憤怒，留言攻擊黃包包「踐踏女神！上次不夠這次還來」、「拍這種東西還沒保護好她」。閃亮亮昨晚亦一度關閉ig，惟最終重開後，則連發多篇限時動態（Story），上載合照力挺男友，強調「我是真的愛我老公」、「（拍片是）夫妻之間的情趣，沒有任何人做對不起的事，他對我做的一切付出，包容我的暴躁脾氣，照顧我的大小事情，體諒我的所有情緒，這樣的男人是渣嗎？」

閃亮亮更回應為何要跟黃包包交往，聲稱：「其實我超好追！」又表示「希望就在雲後面，希望能早點撥雲見日......痛恨輿論」，不少網民大讚她大方，但提醒她要小心保護自己。

而硬漢兄弟所屬的「閃時企業」負責人彭偉倫接受當地媒體訪問時否認炒作，更指如果有做，「我們一定下地獄」，又希望外界不要再散播影片，及嘴下留人。

當地警方證實於今年1月底曾接獲女子報案，針對性愛影片外流以「妨害名譽」、「妨害秘密」提告，經調查後發現散播者IP是在境外，暫已將相關影片下架。

（綜合）