女大學生與閨密比賽深蹲1000次　兩天後小便變茶色患橫紋肌溶解症

除了吃小龍蝦有機會導致肌肉溶解，原來做太多運動都會？內地一名女大學生日前和閨密視像通話，竟一時興起比賽做深蹲「你一下時我一下」，看看誰體力好，二人埋單各做了約1000下，結果兩日後雙腳酸痛無法彎曲，小便時尿液變成茶色。她求醫才發現患上橫紋肌溶解綜合症，幸好還年輕身體代謝快，不然可能出現急性腎衰竭，足以致命。

重慶一名女大二生和閨蜜鬥做深蹲，互不相讓下做了1000次，結果得了患橫紋肌溶解症。（梨視頻截圖）

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據內地傳媒報道，19歲的小唐是重慶一間大學的二年級生，暑假期間留在重慶打工，外表清秀、皮膚白皙、四肢比較纖幼、肌肉不發達，看上去不似經常運動的人。她日前相約一名遠在廣東的閨密進行視像通話，一時興起來一場體力較量，豈料大家互不相讓，拼了命你追我趕，結果各做了約1000下深蹲。

較量後，小唐只感到肌肉酸痛，以為是運動後正常反應，第二天照常上班，但第三天一起床，就發現雙腳酸痛而且無法彎曲，上廁所更發現尿液變成茶色，驚覺身體出現問題就馬上去看醫生。院方發現小唐肌肉酸痛全身乏力，其肌紅蛋白直接爆錶，超過了檢查儀器3833的最高值，而正常人這個數值只有70至80、肌酸激酶數值高達204666，正常人的數值只有18至198，判斷是患了橫紋肌溶解症。

主治醫生李寧指，幸好小唐年紀輕，新陳代謝快，如果是年紀大一點的病人，恐怕會出現急性腎衰竭，危及性命。小唐透露入院後曾和閨密通電話，發現對方出現同樣症狀，也住了在廣東的醫院。

李醫生表示，橫紋肌溶解症起因有三，包括常見的擠壓傷，由車禍、工地事故等引起；其二是小唐這種過度活動，超過身體承受能力的患者；第三種是中毒，例如細菌感染、藥物中毒等。他提醒市民運動時盡量不要超出負荷，要循序漸進，運動後不要吃降脂藥物，患感冒時不要去做劇烈運動。運動後飲酒也有機會誘發橫紋肌溶解綜合症。

內地人愛吃小龍蝦，有指吃小龍蝦容易患上橫紋肌溶解症，李醫生解釋，小龍蝦引起此病症較為罕見，澄清正常飼養的小龍蝦一般是無害的，只有在污水環境下生長的小龍蝦才可能有影響。

（綜合）

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