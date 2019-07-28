【張致恆出軌】女網民破解渣男6招　無樣無錢點解可以財色兼收？

正所謂「成世人流流長，總會遇上幾個人渣」，女人最傷心之事，莫過於被渣男騙財騙色！戀事多籮籮的Boyz成員張致恆（Steven）日前公布將結婚兼已為人父，卻被多名女子踢爆是一腳踏幾船的渣男，其中「正印女友」梁皓恩（April）更留言指「你仲爭我好多錢」，可見張致恆在出軌戀事中還借下金錢，認真七國咁亂。 Steven的混帳戀事惹起網民熱議，不少絲打對渣男痛恨入骨，但坦言身邊許多男子雖然外型比Steven差，甚至是「樣衰無口才窮L」，但還是成功令許多條件不錯的女生中招，慘被騙財騙色，更有個案是懷孕後被拋棄，或者奉子成婚後，渣男仍繼續花天酒地。到底渣男為何能在情場無往而不利？綜合各社交網站的女網民意見，可總結成6大呃女招式，姊妹們宜小心提防，別讓渣男有機可乘！

張致恆公布已為人父，詎料被踢爆出軌，更被女友公開追債。（張致恆ig圖片）

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按圖看9種容易遇到賤男心態↓↓↓

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張致恆日前貼出一張與未婚妻雯雯的合照，宣布婚訊。（Instagram/@stevencheung）

1.偽孝順

有女網民分享，從自己經歷到身邊好友的經驗，得出的結論是從沒有一個渣男表面上是不孝順的，因在中國人社會，孝順是最廉價的「美德」，女生亦認為「孝順的男生不會太壞」，當聽到男人經常把父母和長輩掛在嘴邊，自然會大大加分。但真相揭穿，不少個案的渣男是只借父母過橋，甚至連父母亦被牽連，絕對稱得上是不孝子。

網民又指，基於父母往往不會對外人說子女的不是，所以很難從表面看到渣男的真面目，但要小心常借父母名義借錢的渣男。

黃子恆2018年被爆偷食粉絲Michelle，又被歌手迪子爆料，黃曾暗示想打「友誼波」。（資料圖片／01製圖）

2.偽潛力股

女生總愛當先知，對看出男人的潛能而滿心滿喜，然後獻身投資到潛力股；而渣男則推出種種理由，說自己因懷才不遇而埋沒天份，女生深信後還會為其辯護，但說到底原來渣男只是一隻欺騙投資者的無用殼股，宜及早止蝕。

3.偽愛心

除了埋首工作，有愛心的男人亦特別易吸引，渣男可能會參與個別慈善活動、做義工或關心動物，甚至滿口教義等等，這些都是表現愛心的招數，渣男亦可能從中尋找獵物，而女生又因為對方「有愛心」而容易放下戒心，結果中招。

2014年，歌手周永恆被爆背着老婆趙頌茹偷食兼疑似家暴，事後公開道歉。（資料圖片／01製圖）

4.偽悲慘

渣男最擅長激發女生的母性，把自己的失敗說成是外界因素，就算是事業有成的渣男，也會以家庭生活不快、夫妻相處有問題、工作壓力大等等借口，讓女生由憐生愛。

張致恆屢偷食曾稱疑患「性上癮」 按圖看9大臨床特徵↓↓↓

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5.偽博愛

再精密的謊言都有被揭穿的一天，當渣男真面目被踢爆後，往往會聲淚俱下認錯，甚至推說自己精神或肉體上有缺憾，例如自稱「性上癮」、「知道唔啱但控制唔到」、「每個都係真愛」，更甚者自稱天生大愛，無法只愛一個女人，反過來指摘女人不夠包容，不能容納其「缺點」。有女網民表示，其閨密就遇過這種「大愛渣男」，其身邊3個女生，竟然對渣男不離不棄，協議結婚時間由渣男處理，結果長時間維持不婚狀態，但渣男最終與另一名內地妙齡少女奉子成婚。

6.真浪子？

有女網民直言，渣男的最高境界，就是坦蕩蕩地展示自己是賤男，但女生仍趨之若鶩，會情不自禁愛上這種男人。網民形容這是「浪子效應」，即俗語所云「男人不壞，女人不愛」，女生就愛挑戰高難度，認為自己會得到最終勝利，但往往落得悲慘下場。反觀渣男無需掩飾自己的放蕩，逍遙快活，開心地做「無腳的雀仔」，直至玩夠了，就寄居於願意照顧他的女人身上。

有過來人寄語女生，直言所有浪子都是騙人的，從一開始就是不負責任的男人，但這個世界有供有求，呼籲女生愛惜自己，不要成為「渣男燃料」。