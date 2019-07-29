【逃犯條例】人民日報海外版：特區政府和警方應該出手時就出手

國務院港澳辦周一（29日）下午三時舉行記者會，講述對香港當前局勢的立場和看法。人民日報海外版周一（29日）表示，堅決支持香港警方嚴正執法，又指發生在香港的暴力事件，性質早已超出「和平示威」和「言論自由」的範疇，面對這種情況，香港特區政府和警方不應有任何猶豫，不應有任何心理負擔，應該出手時就出手。

人民日報海外版署名「王平」的文章，以〈堅決支持香港警方嚴正執法〉為題，指香港激進份子以「和平示威」為名，不斷製造惡性事件，香港特區政府和警方必須嚴正執法，還市民和平安寧，還社會公平正義，還香港一片晴天。

「毫不含糊地履行職責」

文章稱，香港在回應暴力事件有兩股相反的聲音在角力，「一邊是香港各界，從商會，紀律部隊，工會，公務員團體到民間團體，紛紛發聲支持特區政府和警方。香港市民也發動和平遊行表達訴求，7月20日下午，就有逾30萬香港市民冒雨集會，以『反暴力，撐警隊，護法治，保安寧』為訴求，舉行『守護香港』大會，表達廣大市民支持警方依法維護社會秩序，希望香港社會和平安定的心聲。另一邊，香港反對派和西方反華勢力卻在不斷唱反調反對派造謠抹黑警方『暴力執法』，街頭暴徒襲警，網絡暴徒『人肉』警察甚至他們的家人；美國國務院卻聲稱應尊重示威者『集會與言論自由』，英國則宣布不向香港出口警用裝備『直到人權狀況改善』，云云。」

這兩種聲音，香港特區政府和警方應該聽哪個，忽略哪個？文章認為「當然應該屏蔽刺耳的聒噪，呼應人民的心聲，依法施政，嚴正執法，毫不含糊地履行職責。」

文章稱，法治是香港的核心價值，也是民主的前提，「如果法治遭到破壞，社會失去安定，談何民主？談何人權？發生在香港的暴力事件，其性質早已超出了『和平示威』『言論自由』範疇，暴徒用毒性化學粉末攻擊警察，衝擊立法院大樓並損毀設施，挑釁毆打警員甚至咬斷警員手指，非法儲備大量危險物品和攻擊性武器，暴行觸目驚心，違法行為已嚴重破壞社會安定，擾亂社會秩序，踐踏法律尊嚴。」

文章強調，香港特區政府和警方不應有任何猶豫，不該有任何心理負擔，該出手時就出手。特區政府和警方最堅實的底氣，就來自基本法和香港本地法律賦予他們的神聖職責特區。政府和警方理應依法辦事，對暴力行為依法懲治，而不能看犯法者是否打著「自由民主」的旗號或戴著「公民抗命」的帽子。