美威脅取消發展中國家地位　《人民日報》批霸道

中美貿易談判7月30日在上海登場之際，《人民日報》28日發文痛批美國霸道蠻橫，強調誰是世貿組織的發展中成員一事，不應該用美國利益來界定。

《人民日報》28日發表署名「鐘聲」的評論文章稱，第12輪中美經貿高級別磋商即將舉行之際，美國一些人又玩起威脅施壓的老把戲，從箱底翻出世界貿易組織發展中成員地位問題，故技重演，不得人心。

文章指責美方，「狂妄自大盡顯無遺，其霸道蠻橫的嘴臉寫滿了對正常國際經貿秩序的挑戰和無視」。

這篇文章強調，「誰是世貿組織的發展中成員？顯然不應該用美國利益來界定，也不可能由美國一些人説了算」。中方和印度等10個開發中成員最近就提交共同提案，強調應由發展中成員自己決定是否以及如何使用特殊與差別待遇。

美國表示，當前的經濟指標都證實了作為全球第二大經濟體的中國不該是開發中國家，對此，文章提出「中國人均水平與發達國家仍有較大差距」等各項辯駁，並説「從各方面事實情況來看，中國仍然是世界上最大的發展中國家」。

美國總統特朗普26日威脅，將取消承認中國和其他相對富有國家在世界貿易組織（WTO）中特殊的「發展中國家」地位，除非有改變出現。

特朗普在一項聲明中指出，這個全球性貿易組織「運用一種在已開發國家和開發中國家的過時二分法，已讓若干世貿組織成員獲得不公平的優勢」。

聲明指出，90天內，在改革世貿組織規定沒有見到「實質進展」下，華府將不再對待「不正確地宣稱自己為開發中國家，且按世貿組織規定和協商不當地尋求彈性獲益的組織成員為開發中國家」。