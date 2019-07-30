【家長注意】唔想做功課恰眼瞓　內地12歲男童尿道插針提神

古人刻苦讀書為防眼瞓故「懸樑刺股」，沒想到現代竟有人「有樣學樣」，險些出事！內地一名12歲男童，為了預防做暑期功課期間「釣魚」，就把祖母一根用來針灸、長達10多厘米的銀針插進尿道。其後男童感到下體疼痛，家人立即把他送院，才發現銀針已愈陷愈深，幸好及時進行手術才免於更嚴重的意外發生。

針灸、長達10多厘米的銀針被插入尿道，圖為X光相片。（網上圖片）

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據內地媒體報道，該名12歲男童化名小龍，來自陝西西安寶雞市，在上周四（25日）中午，他在家中做暑期功課時不停恰眼瞓，其母親看到便責罵了幾句，惟她亦心疼兒子，於是讓他去睡午教。

直到下午4時，小龍就被喚醒去做運動，然而其母卻發現他的行為怪異，走路的速度亦比平常慢很多，臉部的表情也顯得十分痛苦，惟他卻否認不適。及至晚上10點，小龍才坦白：「媽媽我跟你說件事，你別生氣。」原本他中午特別眼瞓，但又想做好功課，於是把祖母的針灸銀針塞進尿道提神。

小龍母親聽聞後嚇一跳，馬上帶兒子到附近醫院求診，由於銀針非常幼細，在體內已有一段時間，加上受運動影響，已刺進尿道壁，並開始向膀胱移動，最後經過近2個小時手術，順利用手術鉗將長達逾10厘米的銀針拔出。

主診醫生表示，銀針長時間留在體內，已經刺穿尿道壁，有可能穿透其他器官，幸好及時就醫，造成更嚴重的後果，甚至危害生命。

（梨視頻）