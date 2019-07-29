【熱浪逼人】重慶市民冰屋穿棉襖打邊爐當消暑　被轟浪費能源

全球各地受熱浪侵襲，歐洲多地打破高溫紀錄。中國各地近日亦發布高溫預警，重慶地區更逼近攝氏40度，有重慶市民以另類方法消暑，在冰室內穿棉襖打邊爐、砌雪人和打雪仗，他們或覺得很涼快，但網民見到即狂鬧，批評這樣既浪費電力，亦會令全球變暖惡化。

有重慶市民到冰雪世界內的冰屋打邊爐避暑。（網上影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在重慶涪陵區的紅酒小鎮，有市民到冰雪世界內的冰屋打邊爐避暑，由於室內只有零下3度，屋內全部都是雪，市民可以砌雪人和打雪仗，十足冬天一樣。

有市民表示，酷熱天氣下外出每每大汗淋漓，惟到冰屋就瞬間舒爽，「進去一下子非常冷，穿了棉衣還是覺得冷，開始吃（火鍋）的時候就慢慢暖和起來了，下面穿的是涼鞋，腳在冰裏面，吃完出來的時候腳麻麻的」。她指這個季節去火鍋店吃太熱了，在冰雪世界裏打邊爐就覺得氣溫剛好，非常爽。

屋內更可以砌雪人和打雪仗。（網上影片截圖）

這則報道引起網民炮轟，批評如此消暑極度奢侈和浪費電力，「恥辱吧？在全球變暖惡果日益嚴重的今天這樣做？」、「感覺這是一種資源過度浪費的現象，並不支持」、「這...太耗電了吧」、「真的有必要這樣搞嗎。節約能源才是現在最重要的吧」；有人就指出不應對抗大自然，要應天而行，而且一冷一熱亦容易生病。

（新京報）