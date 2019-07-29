【張致恆出軌】拍檔出事不割席　網民4理由讚關智斌：真係好兄弟

BOYZ成員張致恆（Steven）日前公布快將結婚兼已為人父，卻被多名女子踢爆一腳踏N船及借錢未還，Steven立即進佔娛樂圈賤男榜前列位置，其後潛水失蹤，可憐另一BOYZ成員關智斌（Kenny）因他而紅館夢碎，眼紅紅在鏡頭前稱好唔開心，但仍稱Steven是「好兄弟」，義氣十足。 對比起人人喊打的新一代賤男Steven，其拍檔Kenny反因此事被網民激讚，不少人看到他受Steven所累紅館演唱會也開不了，卻仍堅持護着拍擋，認為十分難得。網民反而寄語Kenny要慎選朋友，建議他寧可跟張敬軒開「相敬如斌」演唱會，都不要想幻想跟Steven進軍紅館，綜合網民「無根據純吹水」意見，他們指有4大理由印證Kenny這名兄弟交得過。

BOYZ出道16年經歷風風雨雨，Kenny視Steven為好兄弟，不但曾出錢接濟對方，今次出事更講明不割席。（Kenng IG圖片）

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1. 絕不爭女

從外型上來看，雖然粉絲對Kenny和Steven各有所好，但似乎較多人認為Kenny佔優，加上他在內地走紅，事業方面肯定跑贏九條街。但Kenny跟Steven對伴侶的要求不同，Kenny多年來除了跟張敬軒傳緋聞外，緋聞少之有少，感情世界簡單一點，相信絕不會與好兄弟爭女。

2.不割席

Steven多年來負面新聞不絕，但Kenny對好兄弟一直不離不棄，除曾借錢予Steven度難關，早有能力單飛的Kenny很多工作也預Steven一份，今次連累BOYZ紅館騷泡湯，Kenny縱使很不開心也沒有口出惡言，反而形容Steven是好兄弟、好手足，只說：「我相信佢要為自己嘅行為負返責任」。身邊有這種講義氣的好朋友，堪稱人生低潮的避風港。

Steven潛水3日，今日終在IG發文道歉，承認自己犯了錯，其惡行辜負了拍檔Kenny及公司。（Steven IG圖片）

3.生活檢點

娛樂圈誘惑多多，但Kenny多年來可說十分檢點，從沒行差踏錯或涉桃色糾紛，反而其工作態度一直備肯受定，而在BOYZ解散後其事業一度陷低潮，但敢於北上開創商機，自己不出事，也自然煩不到別人，較少機會連累身邊人出事。

4.近朱者赤

有網民表示當一個人生活檢點，或多或少可以感染身邊好兄弟改掉一些壞習慣，同樣，一個好人易令他人產生好感，「物以類聚」邏輯下，與其走近者也容易被加分，旁人會覺得「呢個人咁好，佢啲好朋友都唔差得去邊」，惟當然實際上其身邊人是否真好人，仍要看其造化。

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