記者暗訪按摩店　電視台播「露鳥」畫面　網民：突顯新聞真實性

四川電視台新聞頻道上周日（28日）發生嚴重播放事故，當晚播出的一檔「暗訪按摩店」新聞節目，然而男「記者」接受女員工性服務時，私人部位在畫面中竟然完全沒有打格，令一眾網民相當震驚；有電視台人員向傳媒表示，畫面上出現的不是記者而是線人，即片段是由線人提供。周一（29日）晚，電視台道歉稱編審人員疏忽大意，審核不嚴，責令相關欄目整改，相關責任人停職。

當晚節目的標題為〈女兒「工作」的那條街：記者加入調查涉黃按摩店〉，偷拍片段中，按摩店女員工把男子帶進房間後，聲稱都是做熟客生意，價格公道，但按了5分鐘就從手部按到腰部，接着畫面就出現「無碼」的下體部位。

觀眾看到後均表示難以置信，紛留言稱「審核人員太不小心，萬一有小朋友看到了會怎麼想」、「突顯了新聞的真實性」、「一家人整整齊齊看新聞結果全看見雞兒了」、「記者到底是來暗訪還是來獻身的」。另外，有網民指出，報道中真正接受性服務的並非記者本人，而是為電視台提供影片的線人「王先生」。

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電視台道歉：編審人員疏忽大意

有業內人士稱，以往記者處理這類暗訪時一向是「找藉口離開」，20年前媒體就開始報道這類涉及色情的暗訪，但一直沒有進步，仍停留在搶收視率的階段。有知情人士透露，該則新聞的後期處理是由一名實習生負責，畫面中的私人部位本應是「一團黑」的，沒想到在播放時卻被看得一清二楚。

四川電視台周一（29日）晚上發聲明道歉稱，當晚播出的調查報道揭露有按摩店提供色情服務的問題，但由於編審人員疏忽大意，導致播出不雅畫面，對於出現如此嚴重錯誤難辭其咎；目前電視台已按四川省廣播電視局及電視台黨委要求成立調查組，並將相關人員停職。