【綠光罩頂】妻與按摩店顧客交往甚密　江西漢鑑定發現女兒非親生

江西新余市一名李姓男子33歲時喜獲千金，一直對女兒疼愛有加。直到發現從事按摩行業的妻子與丁姓男顧客交往甚密，心生疑惑之下帶女兒去做親子鑑定，才發現並非親生。 李男得知真相後將丁男告上法庭。新余渝水區法院上周六（20日）審理認為，李男在不知情的情況下代為撫養孩子，丁男的做法對李男造成了精神損失，一審判決丁男賠償李男43200元（人民幣．下同），並在報紙刊登判決書以示道歉。

江西男子發現妻子與按摩店男顧客關係親密，經鑑定發現女兒並非親生。（示意圖片）

去年10月，李男無意中在其姓王妻子的手機上發現，她與一名丁姓男子聯繫密切。李男查證後，發現丁男是王女的老顧客，不僅常常去王女的店裏按摩，並常以教開車、約吃飯等理由與她進一步交往，雙方甚至多次相約去外地遊玩。

李男起疑後，帶女兒進行DNA鑑定，結果顯示他並非孩子的生父。萬念俱灰下，他將丁男告上法庭，要求其賠償精神損失等費用共計10萬元，並要求其賠禮道歉。案件審理中，丁男承認孩子確為自己親生。

渝水法院經審理認為，丁男是孩子的生父，李男對孩子沒有法定撫養義務，卻在不知情的情況下代為撫養，丁男的做法存在明顯過錯，對李男造成了精神損失，應對李男進行賠償並賠禮道歉，判決丁男賠償李男43200元並在報紙刊登判決書。

（綜合報道）