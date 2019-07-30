因忘記小熊維尼角色的名字被分手　男生發文抱怨：我恨死那隻兔子

情侶分手有很多理由，但有位人兄近日就遇到莫名奇妙的分手原因，引起熱議。有台灣網民在Dcard討論區發文，指跟女友討論一張小熊維尼的海報時，因忘記了其中一隻免子角色的名字，惹起女友不滿，最後對方更拋下一句「都不知道我喜歡的東西」而分手。

小熊維尼朋友的名字，你記得幾多個？（網上圖片）

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台灣一名男網民在Dcard討論區以「因為忘記維尼熊朋友的名字被分手」為題發文，指昨日送女友回家時，看到一張由朋友贈送的小熊維尼海報，便找個話題跟女友聊聊，卻反被考起一眾角色的名字。女友不但怪責他忘記牠們的名字，還要不知道有隻袋鼠角色，直斥：「你小時候到底有沒有看過卡通啊，沒童年欸。」

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多嘴的樓主還不知死，竟指着海報上的兔子問牠叫什麼名字，瞬間激嬲女友：「是白痴是不是啊？啊！他就叫瑞比啊，英文就是『rabbit』啊！」甚至怒極提出分手，「分手啦，都不知道我喜歡的東西！」。樓主忍不住在帖文抱怨，「被分手後我只有一句話想說，我恨死那隻兔子」。

帖文引起網民熱議，有人認為樓主女友無理取鬧，「你該感謝那隻兔子」，亦有人指「你竟然把這種人放出來禍害大家」。另有網民表示，「我有那隻袋鼠的娃娃超過10年，今天看到這篇文才知道他的名字」。