下雨去男友家被拒接送　台灣女一招逆襲嚇窒對方全家

不少男生為顯風度，都會接送女友出入，但台灣一名男友相當大膽，竟拒絕女友要求，不願在下雨期間接她回家吃飯，女友深深不忿，決定使出一招逆襲，放肆淋雨讓妝容全花掉，當按鈴進男友家時，對方一家人當場呆了，對方爸爸更不斷怪責男友，「人家女孩子很遠來，你怎麼讓人家整個臉都糊掉」。

化妝品防水力太強，台女就只好用卸妝油加強妝溶掉的程度。（Dcard圖片）

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台灣一名女網民在Dcard討論區發文，指前日（23日）到男友家吃飯，並順道住兩天，但離開捷運站時雨突然下得超大，唯有拜託男友開車過來接她，詎料對方卻堅定拒絕，稱正在幫忙做飯，令台女十分氣氛，更生出鬼主意來，「好啊！不來啊！ 反正要放假了！ 老娘就送你一個驚喜！」

她遂先坐的士到男友家附近下車，其後放肆淋雨，可惜化妝品防水力太強，「其實不好卸」，就只好用卸妝油加強妝溶掉的程度。台女預備好一副詭異的「溶妝臉」，就按下男友家門鈴，「眼前迎接我的是吃驚的一家人」，見反應好就乘勢追擊補一句：「好冷喔，我也沒帶傘」。

男友不願在下雨期間接她回家吃飯，女友當然深深不忿，決定使出一招逆襲。（Dcard截圖）

台女果然奸計得逞，男友立即被其爸爸怪責：「就去接一下，你讓人家變這樣」、「人家女孩子很遠來誒」、「你怎麼讓人家整個臉都糊掉啦」，令台女忍不住咧嘴而笑。

這則帖文瞬間引起熱議，不足兩天已有逾2.6萬個讚好，不少人都被台女的分享逗笑，「我開門看到你這個樣子應該會笑噴哈哈哈」，笑言「感覺很像某個在礦場工作剛下班的工人」，亦有人形容這是快要進化成喪屍的樣子，相信男友以後都不敢不接了，但有網民則指做法不好學，「太大犧牲了」。