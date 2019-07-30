內地女生畫「豬頭人身」漫畫諷刺社會時事　涉「辱華」被捕

內地近日一宗「以漫畫辱華」的案件引來大批網民關注，事緣一名22歲女生在微博發布多張「豬頭人身」諷刺漫畫，當地公安指該名女生為「精日分子」（精神日本人），其畫作侮辱中國人形象，嚴重傷害中華民族感情，踐踏民族尊嚴，對社會影響十分惡劣，故將她拘捕，案件正在審理當中。

來自安徽省的22歲姓張少女曾以微博帳號「橘豚月月抽」分享自家創作漫畫，內容大多以諷刺社會事件為主，包括漢服流行現象、老兵討薪、中國遊客在泰國自助餐廳爭先恐後搶食等。（微博圖片）

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「精日」又稱「精神日本人」，是對精神上嚮往日本文化和歷史的一類人的貶稱，這類人通常還被認為盲目崇拜日本，甚至厭棄自己的中國人身份，罔顧歷史事實，竭力為日本侵略罪行辯解洗白。

來自安徽省的22歲姓張姓女生曾以微博帳號「橘豚月月抽」分享自家創作漫畫，內容大多諷刺社會事件，包括漢服流行現象、老兵討薪、中國遊客在泰國自助餐廳爭先恐後搶食等，而畫作中除了外國人，內地人形象全是「豬頭人身」。



安徽省淮南市公安局田家庵分局於28日晚發布通報，指「破獲一起境內外『精日』分子利用互聯網實施『辱華』違法犯罪活動案件」，並稱已批准逮捕該名少女。

他們於通報中解釋，作品有辱華成份，是「侮辱中國人形象」、「刻意歪曲中國歷史事實，曲解國內外熱點新聞、事件，以諷刺、醜化中國人生活習慣」。

通報又指該名少女「喜愛日本漫畫，極度崇拜日本文化，有明顯的『精日』反華傾向」。她曾於2017年9月在微博與另一名在日本的中國籍盧姓女子結識，並向盧女先後提供300多幅作品在網上發布。相關的微博帳號事後已被刪除，而盧女亦被遼寧省公安刑事拘留，案件現時正在進一步審理。

（微博、搜狐新聞）