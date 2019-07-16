意大利男遊世界另類打卡　創意畫畫「腦補」名勝　比薩斜塔變法包

不少人到外地遊玩，參觀景點必定有以下例牌動作：「影相、打卡、走人」。意大利就有位素描畫家彼得羅Pietro Cataudella，決定用一個較特別的方法記錄到訪過的世界景點，靠自己的畫技把想像力及現實世界的歐洲著名景點連接在一起，成為一幅幅夠創意又有趣的畫作相，更引起不少網民留意。

意大利就有位素描畫家彼得羅決定用一個較特別的方法記錄到訪過的世界景點，靠自己的畫技把想像力及現實世界的歐洲著名景點連接在一起。（「cityLiveSketch」Twitter圖片）

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彼得羅於91年出生，是位土生土長的意大利人。他於2014年自創藝術項目「CityLiveSketch」，希望憑自己的素描畫技，以創意的方式展示世界各地的美景以及有象徵性的地方。

彼得羅於91年出生，是位土生土長的意大利人。他於2014年自創藝術項目「CityLiveSketch」。（「cityLiveSketch」IG圖片）

其後彼得羅又為計劃加入新項目「Fantasy」，每幅作品都由簡單的照片及有素描設計的畫紙合併而成，例如比薩斜塔會變成長法包、朱古力噴泉；倫敦橋的鋼枝變成蜘蛛俠的蛛絲網等，非常趣怪。

彼得羅亦有為香港的皇后像廣場畫素描。（「cityLiveSketch」IG圖片）

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除此之外，彼得羅於2018年再加入「3D CityLiveSketch」，作品同樣以簡單的照片作背景，但不同的是，他用電腦的合成技術把畫紙上的立體素描與真實的建築物連在一起，令相片有耳目一新的感覺。

後來作品於社交媒體上公開後，吸引大批網民留意，他們亦表示彼得羅的作品有心思之餘亦夠創新，把本來沉悶的景點帶入驚喜。

（Boredpanda、Instagram）