李小龍故居需拆卸　龍迷聯署促政府出手　早期影片見棲鶴小築內部

國際武打巨星李小龍逝世46周年，其位於九龍塘金巴倫道的故居，卻正面臨拆卸重建。由於業主發現翻新成本高昂，故決定重建，料最快2020年改建成國學教育中心。李小龍會會長黃耀強早前表示，已發起全球聯署，及向特首林鄭月娥和商經局局長邱騰華等發公開信，希望政府能以收購或換地形式保留李小龍故居，發展成景點。李小龍故居現時圍起棚架，遠看形同廢墟，與早期紀錄片中的大宅形象有鮮明對比。

李小龍故居面臨拆卸重建，圖為故居原貌。（YouTube影片截圖）

業主稱會保留故居的窗花，但要另覓地方安放，不會裝在重建後的中心內。（資料圖片／張浩維攝）

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李小龍故居原名為「棲鶴小築」，他1973年離世後，翌年由富商余彭年買入，一度是時鐘酒店。2008年，余彭年向政府建議捐出李小龍故居，建立紀念館，但雙方無法達成共識。余於2014年去世，李小龍故居由余彭年慈善基金會管理，去年底擬改建國學教育中心。

惟翻新工程展開半年後，因為故居內部石屎爆裂、鋼筋外露，修復和維護的費用龐大，與重建費用相若，故決定清拆重建。黃耀強早前表示，基金會並非堅決拆卸，若政府願意介入承擔，基金會也可停下工程再商討，李小龍會已發起全球聯署，希望政府可透過收購或換地方式保留故居。

李小龍故居「棲鶴小築」原貌↓↓

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李小龍故居的原貌，改建成時鐘酒店時已遭破壞，從早期紀錄片所見，讀哲學的李小龍在屋內擺放了大量書籍、很多的梳化，而且還設有健身室、沙包等，時刻鍛鍊自己。而李小龍睡房內一條直通到頂的紙皮石柱，亦早被拆走。

現時基金會確認保留屋內一幅李小龍生前最愛的壁畫，日後讓公眾參觀，而故居的窗花亦會保留，但要另覓地方安放，不會裝在重建後的中心內。

（綜合）